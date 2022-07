Ray J lässt sich bizarres Bild seiner Schwester Brandy tätowieren

Der amerikanische Sänger, Schauspieler und Entertainer Ray J hat sich das Gesicht seiner älteren Schwester Brandy auf seinen Oberschenkel tätowieren lassen – und muss nun viel Spott einstecken. Auf dem Tattoo hat die erfolgreiche R&B-Sängerin nämlich nicht nur ziemlich bunt unterlaufene Augen, sondern auch ein Gesichtstattoo mit den Worten „Best Friends 4 Ever. Form Ray With Love“. Fans kritisierten, dass das Tattoo Brandy kaum ähneln würde, und das abgebildete Gesicht stattdessen eher nach einer Lean konsumierenden SoundCloud-Rapperin aussehen würde.

Ray J postete ein Video von sich im Tattoo-Studio bei Instagram. Dazu schrieb er: „NEW TATTOO BY ONE OF THE GREATEST!! IM GETTING MY WHOLE LEG TATTED WITH- MUSIC- LOVE – SCRIPTURES – THE VOCAL BIBLE – FAMILY – GHOSTS – POSITIVE WORDS AND THEMES – REAL GOTHIC LIKE.” Das Tattoo scheint also wohl nur der Beginn eines umfangreichen Tintenmassakers zu sein. Unter dem Posting machten sich viele Fans über Tattoo lustig: „Ich liebe meine Schwester, aber ich würde mir niemals ihr Gesicht auf mein Bein tätowieren. Cringy“, schrieb ein User. Ein anderer fragte, warum Brandy auf dem Bild so „stoned“ aussehen würde.

Ray J erlangte als Schauspieler in Filmen wie „Mars Attacks!“ und „The Enemy Within“ erste Bekanntheit. Parallel zu seinen Engagements als Darsteller baute sich der heute 41-Jährige auch eine Karriere als Rapper auf. Sein Debütalbum EVERYTHING YOU WANT erschien 1997. In letzter Zeit war Ray J nur vereinzelt als Musiker präsent und machte vor allem mit seinen Teilnahmen an verschiedenen amerikanischen Reality-TV-Formaten Schlagzeilen.