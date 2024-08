Rechtsstreit um die Ramones: Joeys Bruder verklagt Johnnys Witwe

Der Rechtsstreit um das Ramones-Erbe zwischen Mickey Leigh und Linda Cummings-Ramone ist erneut eskaliert.

Der langjährige Rechtsstreit zwischen den Nachlassverwaltern erreicht einen neuen Höhepunkt. Joeys Bruder, Mitchel Hyman, besser bekannt als Mickey Leigh, hat am 23. August eine Klage gegen Johnnys Witwe, Linda Cummings-Ramone, vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht. In der Klage wirft er Linda vor, das Bundesmarkengesetz verletzt und damit das Erbe für ihre persönlichen Zwecke ausgenutzt zu haben.

Beide kontrollieren jeweils die Hälfte von Ramones Productions – dem Unternehmen, das die Musik und die Vermögenswerte der Band verwaltet. Sie befinden sich seit Jahren in einem erbitterten Konflikt.

Der jüngste Streitpunkt betrifft Leighs Vorwürfe, dass Cummings-Ramone, die von seinen Anwälten als ehemaliges „Groupie“ bezeichnet wird, den irreführenden Namen „Linda Ramone“ verwendet. Damit präsentiere sie sich fälschlicherweise als Erbin der Band.

Selbsternannte „Ramone“

In der Klage argumentieren seine Anwälte, dass Linda eine „unaufhörliche Kampagne“ führe, um sich mit der Band zu verbinden. Dabei habe sie jedoch keinen rechtlichen Anspruch auf den Namen der Ramones. Sie wird als „klare Selbstdarstellerin“ beschrieben, die sich immer wieder unbefugt mit dem Namen Ramones schmückt.

„Die Ramones sind in vielerlei Hinsicht einzigartig“, heißt es in der Klage. „Eine Besonderheit ist, dass sie die einzige bedeutende Band sind, bei der alle Mitglieder nicht miteinander verwandt waren, aber denselben Nachnamen verwendeten, als ob sie es wären. Dies machte es der Beklagten leicht, sich als Teil des Ramones-Erbes zu etablieren, als Familienmitglied, öffentliche Sprecherin und zur Assoziation ihrer persönlichen Marke mit den Ramones, indem sie den Namen ‘Linda Ramone’ verwendete. Tatsächlich existierte ‘Linda Ramone’ nicht, während ihr Ehemann, John Cummings, noch lebte. Die Beklagte übernahm diesen Namen zunehmend nach Mr. Cummings’ Tod.“

Der Streit geht in die nächste Runde

Die Spannungen zwischen den beiden sind nicht neu. Bereits im Januar verklagte sie Leigh und warf ihm vor, heimlich ein nicht autorisiertes Biopic über die Ramones entwickelt zu haben. Dieser Film, in dem Pete Davidson Joey Ramone spielen soll, wurde seither zum Streitpunkt.

Er basiere auf Leighs Memoiren „I Slept With Joey Ramone“. Cummings-Ramone argumentierte, dass jede maßgebliche Darstellung der Ramones ihre Zustimmung erfordere.

Die aktuelle Klage argumentiert, dass Lindas Nutzung des Namens nicht nur irreführend sei, sondern auch die von Ramones Productions gehaltenen Markenrechte verletze. Sein Anwaltsteam behauptet, dass die in früheren rechtlichen Vereinbarungen festgelegten Grenzen überschritten wurden. Außerdem wird ihr vorgeworfen, sich fälschlicherweise als „Witwe von Johnny Ramone“ auszugeben. Zudem soll sie sich als zentrale Figur in der Geschichte der Band dargestellt haben.

„Frau Cummings-Ramone präsentiert sich der Welt als ‘Linda Ramone’ und beansprucht allein das Amt der designierten Ramones-Sprecherin und ‘Hüterin des Erbes’“, schreiben die Anwälte in der Klageschrift. „Sie erweckt absichtlich den falschen Eindruck, sie sei befugt, die Geschäfte zu führen oder einseitig zu verfolgen.“

Bisher hat sich Linda Cummings-Ramone nicht öffentlich zu der jüngsten Klage geäußert.