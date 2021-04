Ramones: Neues Netflix-Biopic „I Slept With Joey Ramone“

Foto: Getty Images, Barbara Alper. All rights reserved.

„I Slept With Joey Ramone“ ist ein neues Biopic von Netflix und STXfilms über die Ramones und Leadsänger Joey Ramone. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2009 und erzählt die Geschichte des Punk-Rocks in den 1970er und 1980er Jahren. Das Veröffentlichungsdatum der Doku ist noch nicht bekannt.

Pete Davidson in der Rolle des Joey

Bekannt ist bis jetzt, dass Joey Ramone vom US-amerikanischen Comedian und Schauspieler Pete Davidson gespielt werden wird. Pete wird zudem ausführender Produzent des Films sein, der am 20. Todestag der Punk-Ikone (15. April 2001) angekündigt wurde.

Der Schauspieler gehört zum Cast von „Saturday Night Live“. Er trat auch als Stand-up-Comedian in Adam DeVine’s „House Party“, „Jimmy Kimmel Live!“ und „Comedy Underground with Dave Attell“ auf und hatte einen Gastauftritt in der Fernsehserie „Brooklyn Nine-Nine“.

Empfehlung der Redaktion Morrissey covert The Ramones mit „Judy Is A Punk“ live

Ramones-Biopic: Das Leben einer Punk-Legende

Das Biopic wird das Leben und die Zeit des legendären Musikers – geboren 1951 als Jeffrey Ross Hyman – nachzeichnen, der 1974 die Gruppe in Queens, New York, mitbegründete. Mit ihr veränderte er den Sound der Rockmusik, indem er sie auf die Grundlagen von Chuck Berry reduzierte, aber doppelt so schnell spielte.

Joeys Nachlass

„I Slept With Joey Ramone“ basiert auf den gleichnamigen Memoiren des Bruders von Joey, Mickey Leigh, der auch einer der ausführenden Produzenten des Films ist. Die Doku wird in voller Kooperation und mit Unterstützung von Joeys Nachlassverwaltern gedreht. Neben Leigh und Davidson wird der Film von Rory Rosegarten („Everybody Loves Raymond“) und David Spiegelman als Executive Producer produziert.

Die Ramones in der Hall of Fame

1976 erschien das erste Album der Punk-Band. Hits wie „I Wanna Be Sedated“ und „Blitzkrieg Bop“ zählen zu den unumstrittenen Klassikern der Rockmusik. Die Ramones waren eine der ersten Punkrock-Bands und trugen auch dazu bei, die Szene rund um das Downtown-Lokal CBGB ins Leben zu rufen. Die Gruppe löste sich 1996 auf, aber ihre Popularität und ihr Einfluss sind bis heute unübersehbar. Im Jahr 2002 wurden die Ramones in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.