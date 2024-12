Vinyl-Verkäufe 2024: Swift auf 1 und Pink Floyd auf 10

Das vielfach mit Platin ausgezeichnete THE TORTURED POETS DEPARTMENT ging weg wie warme Semmeln.

Wegen ihres Nummer-eins-Albums, der weltweit ausverkauften Stadion-Tournee und Dauer-Medienpräsenz war 2024 für Taylor Swift das wahrscheinlich erfolgreichste Jahr ihrer Karriere. In Deutschland kann die Sängerin nun einen weiteren Erfolg verbuchen: THE TORTURED POETS DEPARTMENT ist das bei uns am häufigsten gekaufte Schallplatte.

Taylor Swift vor Linkin Park, Coldplay, Pink Floyd & Co.

In den von GfK Entertainment ermittelten Top-20-Vinyl-Charts steht Swift damit vor Bands wie Linkin Park (FROM ZERO) und Coldplay (MOON MUSIC) oder Solo-Künstler:innen wie Billie Eilish (HIT ME HARD AND SOFT). Neben der für sechs Grammys nominierten Platte hat es ein weiteres Werk der 34-Jährigen in die Top 10 geschafft, ihr wieder veröffentlichtes fünftes Studioalbum 1989.

Neben Swift und den Toten Hosen (LIVE IN ARGENTINIEN, UNTER FLACHER FLAGGE) ist übrigens auch David Gilmour in den Top 20 zweimal vertreten. Nicht nur mit seinem aktuellen Studioalbum LUCK AND STRANGE, sondern auch dem Pink-Floyd-Klassiker THE DARK SIDE OF THE MOON von 1973. Und das auf einem stolzen Platz 10.

Das sind die Top 20 Vinyl-Jahrescharts 2024: