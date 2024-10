Queerer Indie-Rock, der genau weiß, was es bedeutet, mit dem T-Shirt ins Wasser zu gehen.

Als queere Person aufzuwachsen und eine Welt zu navigieren, die nicht für eine*n gemacht ist, das ist ein Gefühl, das ARXX in ihrem Zweitlingswerk GOOD BOY immer wieder treffend umreißen. Zeilen wie „You’re gonna swim with your t-shirt on“ („Swim“), und „I got a therapist when I was 17 / She threatened to out me to my mom“ („Forgive And Forget“) beschwören Bilder herauf, die sich nachhaltig in die Netzhaut des inneren Auges brennen. Musikalisch hat das Duo aus Brighton sein Repertoire vor allem um elektronische Elemente erweitert. Dabei scheint es Hanni Pidduck und Clara Townsend schwerzufallen, die richtige Mischung aus altem und erneuertem Sound zu finden.

Teils kommt in vor Pathos triefen- den Synth-Balladen („Crying In A Car Wash“, „Baby Berlin“) der Ein- druck auf, ARXX könnten ihren Biss verloren haben. Aber in den dynamisch angelegten Gitarren- und Klaviersongs, in denen der Synthesizer eher eine unterstützende Rolle spielt („Dublin“, „Trouble“), klingen die beiden so gut wie nie.

