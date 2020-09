Bill Callahan Gold Record

Es ist wichtig, bei den Alben von Bill Callahan auf die Texte der jeweils ersten Songs zu achten. DREAM RIVER begann 2013 mit dem Stück „The Sing“, auf dem Callahan noch ein einsamer Mann war: „The only words I said today are: ‚beer‘ and ‚thank you‘.“ Es folgte eine längere Pause, dann kehrte Callahan 2019 als SHEPHERD IN A SHEEPSKIN VEST zurück: verheiratet, Vater eines Sohnes. Die ersten Zeilenlauteten: „Well, it’s been such a long time. Why don’t you come on in?“ Und schon war man bei ihm zu Hause, bei einem Mann, von dem man in den 90ern, als er noch das Projekt Smog betrieb, dachte, er löse sich augenblicklich auf, wenn man ihm zu nahe kommt.

„GOLD RECORD“ bei Amazon.de kaufen

Nur ein Jahr später erscheint nun also Callahans GOLD RECORD. Der Titel ist kein Sarkasmus, kein Zynismus, tatsächlich findet der Songwriter echtes Gold in kleinen Leben. Das erste Lied, „Pigeons“, beginnt mit den Worten „Hello, I’m Johnny Cash“, er erzählt dann von einem Fahrer, der nach seiner eigenen Heirat gar nicht genug von Eheschließungen bekommen kann und nun junge Ehepaare in einer weißen Limo durch Texas fährt.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/BQp3nZe6kI4?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Der wunderbare Walzer mit traumhafter Trompete endet mit den Worten: „Sincerely, L. Cohen“, das waren auch Leonard Cohens letzte Worte bei „Famous Blue Raincoat“, ein schönes Detektivspiel ist dieser Song – und lustig ist er auch, wenn die Mägen der Tauben, die den Hochzeitsreis fressen, explodieren, an dieser Passage hätte auch der Taubenvergifter Georg Kreisler seine helle Freude gehabt. Im weiteren Verlauf von GOLD RECORD haut Bill Callahan Protestsongs in die Pfanne, widmet ein Stück Ry Cooder und covert sich mit „Let’s Move To The Country“ selbst. Das schönste Stück folgt am Ende, bei „As I A Wander“ ist die Trompete wieder da, der Dichter erzählt vom Weggehen und Heimkommen und weiß: Das eine bringt nichts, ohne das andere zu lieben.

GOLD RECORD im Stream hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: Gold Record\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/309GzmwSB1Aj3gh8Tpp3Fo?si=jNRrfSGeTFCZVX2kgnn5nQ\"><\/iframe>"

Auch die Schweden wissen: Dream Pop ist einfach das beste Genre, um sich zu den albtraumartigen Gefühlsschichten runterzubuddeln.

Die britische Songwriterin spielt einen Folk um eine fiktive Mutterschaft, der so aufrichtig und so rau ist, dass es jeden...

Die Legende und ihr Zauberlehrling kehren zurück zum Dub.

Bill Callahan wird neun Wochen lang jeden Montag einen neuen Track von seinem bevorstehenden siebten Album GOLD RECORD teilen.

Bob Dylans erstes neues Studioalbum seit acht Jahren erschien am 19. Juni.

Nach Tom Liwa, Other Lives und Heinz Rudolf Kunze geht's heute um 19 Uhr weiter mit unserer Reihe #DaheimDabeiKonzerte: Seht hier Country-Blues-Sänger The White Buffalo im Stream!