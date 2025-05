Holla, die Waldfee, Blond! Gleich zu Beginn von ICH TRÄUM DOCH NUR VON LIEBE ertönt der auf ironisierte Bandverherrlichung umgedichtete Refrain von „He Ho, spann den Wagen an“, und dann geht es auch schon weiter mit „Girl Boss“, einem Track, der klarmacht, dass man sich Female Empowerment nicht einfach kaufen kann.

Ja, es ist sehr schnell ersichtlich, worum es hier geht, um das Genervtsein im traditionellen Mann/Frau-System, um das Falsche im Falschen im aktuellen politischen System und um das Recht auf Spaß, das Recht auf Nonkonformismus. Das einzige männliche Mitglied der Band, Johann, ironisiert in „Bare Minimum“ viele seiner Geschlechtsgenossen, die sich für Feministen halten: „Sehr sehr wenig ist mehr als nichts.“ Bei Blond ist eben alles politisch. Es wird frech rausgehauen, was nervt, falsch läuft, was der Kapitalismus uns allen zumutet. Jetzt könnte man sagen, subtiles Drumrumtexten wäre eleganter, aber andererseits: warum eigentlich? Blond verschränken ihren Haudraufabgehrock mit ebenso kraftvollen Slogans. Das kommt gut hin.

Selbstreflexiv wird es immer dann, wenn von persönlichen Erfahrungen berichtet wird, etwa, wenn es um die unterbliebene Hilfe in Krisenzeiten geht, um das große Bereuen („Fliederbusch“). Vieles an dieser Band ist ganz toll und sympathisch. Dass allerdings jedes Stück der gleichen Struktur folgt, nervt. Erst kommt eine Erklär- und Erzählstrophe und dann der Refrain, der wahlweise hymnisch oder aggro reinballert. Innovativ geht anders, aber auch hier wieder: Na und? Der letzte Track ist wieder ein umgedichteter Mitklatschklassiker aus der Jugendfreizeit: „Alle Blondinators klatschen mit der Hand.“ Vielleicht geht es bei Blond genau darum: um das Feiern, um den Tanz auf dem Vulkan.

