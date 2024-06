Eine Americana-Leistungsschau aus einem irischen Pub.

Wenn der Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht, ein Ding ist, dann müssen drei amerikanische Musiker:innen wohl nach Irland aufbrechen, um in einem uralten Pub in Ballydehob das ultimative Americana-Album aufzunehmen. Mit dem Abstand von ein paar Tausend Kilometern werden die Klischees deutlicher, aber auch weniger bedrohlich, und so gelingt Anaïs Mitchell, Eric D. Johnson und Josh Kaufman eine 20 Tracks starke, als Doppelalbum angelegte Leistungsschau.

Als Supergroup aus erfolgreicher Folksängerin und Bühnenautorin, Fruit-Bats-Mastermind und Ex-Shin und einem von Bob Weir bis zu Taylor Swift schwer beschäftigen Multiinstrumentalisten, haben die drei die Souveränität, auf ihrem dritten gemeinsamen Album KEEP ME ON YOUR MIND/SEE YOU FREE die bekannten Muster nicht mal groß brechen zu müssen um ihre Schönheit noch einmal herauszustellen.

Verhuschter Space-Country („Keep Me On Your Mind“), das Fiedel-geht-immer-Epos („Old Dutch“), der Waylon-Jennings-beschämt-Nashville-Hit („Tumblin’ Down“), Weird Folk („When I Was Younger“), der Appalachen-Hillbilly mit Steelguitar („Hare And Hound“), der Stand-by-your-Man-Song („I Wanna Be Where You Are“): Alles ist möglich – und wird dann noch wunderbarer, weil fast jedes Stück ein Duett ist, in denen die Stimmen von Mitchell und Johnson sich aneinanderschmiegen, gegeneinander kämpfen und immer eine knisternde Spannung halten.

