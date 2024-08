Die Britpop-Epigonen aus ­Chi­cago entwerfen eine optimis­tischere Variante der Smiths.

Sie waren einst großer Smiths-Fan? Aber haben seit einigen Jahren politische Meinungsverschiedenheiten mit Morrissey? Da hätten wir eine Lösung für Sie: Brigitte Calls Me Baby kopieren nachgerade dreist das Jingel-Jängel der Britpop-Ikonen. Auch die typischen, vorwärts drängenden Melodieführungen erinnern an die Originale und erst recht die Stimme von Wes Leavins. Mit dem Smiths-Vergleich muss das Quintett aus Chicago schon länger leben, das Debütalbum macht keine großen Anstalten, dem groß etwas entgegenzusetzen, sondern setzt musikalisch eher noch einen drauf mit mehr Pathos und fetteren Arrangements.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Inhaltlich allerdings, darauf deutet schon der Albumtitel THE FUTURE IS OUR WAY OUT hin, ist man deutlich optimistischer aufgestellt. Die Protagonist:innen der Songs finden nicht nur im Titelstück Hoffnung in der Verzweiflung, sondern entdecken die Vorstadt als Sehnsuchtsort, wo es doch ganz gemütlich ist und man in Ruhe einen Joint durchziehen kann („I Wanna Die In The Suburbs“). Kurz: Statt dem berühmten Exzentriker nachzueifern, ist man eher „Impressively Average“.

Welche Alben im August 2024 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.