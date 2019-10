Cate Le Bon & Bradford Cox Myths 004

2015 erschien die erste Ausgabe der MYTHS-Reihe. Seither kamen einige spannende Kooperationen zustande. Für die vierte Ausgabe gaben sich nun mit Deerhunter-Mastermind Bradford Cox und Cate Le Bon zwei Künstler*innen die Ehre, die nicht nur ein ähnliches Verständnis von Pop vorweisen, sondern auch bereits zuvor zusammenarbeiteten, nämlich beim letzten Deerhunter-Album WHY HASN’T EVERYTHING ALREADY DISAPPEARED?.

Musikalisch harmonieren die beiden erwartungsgemäß prima, bedienen sich verschiedener Genres und mitunter experimenteller Soundkonzepte. Etwa das elektronische Instrumental „Constance“, oder das fast siebenminütige „What Is She Wearing“, ein Noise-Rock-Song in dem Le Bon singt wie Kim Gordon.

Dann wiederum gibt es mit „Secretary“ einen zart-verträumten Art-Pop-Song. Auf sieben Songs bieten die beiden ein kurzweiliges musika­lisches Experiment, das aber vor allem die Fans interessieren wird.

Himmel voller Tröten: Die Kate Bush des Postpunk macht jetzt Fata-Morgana-Musik.

Große Songs, die hinter sanft-eleganten Klängen Dämonen vermuten lassen.

Ein mächtiges, anmutiges Gitarren- und Geisteralbum über das Verschwinden.

