Ein irrwitziges Shoegaze-­Goth-Hypergemisch, das zeitweise ziemlich zufällig anmutet.

Inhaltlich, stilistisch wie sexuell wollen sich Cumgirl8 nicht in Schubladen stecken lassen. Genauso sexuell aufgeladen, durcheinander und provokant, wie es der Bandname andeutet, ist darum das Debütalbum THE 8TH CUMMING der New Yorker Girlgroup geraten. Wobei „Girlgroup“ als Schublade schon zu präskriptiv ist für eine Gruppe, die sich als „sex-positive alien amoeba entity“ versteht.

Eine wilde, zeitweise ziemlich zufällig anmutende Mixtur aus blechernen Industrial-Sounds, schrillen Gothic Vocals, Shoegaze, Grunge­gitarren und Hyperpop ist schwarz verputzt durch düstere, poetische und explizite Lyrics. „Uti“ handelt von der metaphysischen Bedeutung einer Blasenentzündung, „iBerry“ von Untiefen der Psyche und Wahnvorstellungen: „Everything smells of lavender and rosemary / Honeysuckle and blackberries / So why can’t I stop crying?”

Und keine zwei Tracks später wendet sich das Narrativ wieder zum Positiven. Der Goth-Rock steht Pate, fast alle Tracks sind analog und live aufgenommen, was man definitiv raushört und zur demonstrativen Unordnung und Ungeschliffenheit passt. Chaotisch ist als Prädikat vielleicht noch untertrieben, aber das war ja auch offensichtlich das Ziel.

