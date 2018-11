Dan Mangan More Or Less 

Weniger Zeit, mehr Entdeckung, weniger Metapher. Mehr Wärme, weniger Chaos. So hat Dan Mangan die Veränderungen in seinem Leben nach der Geburt seines zweiten Kindes beschrieben, es geht mehr oder weniger um die eigene oft wacklige Identität, die mit einem neuen Erdenbürger noch einmal hinterfragt wird.

MORE OR LESS, das fünfte Album des kanadischen Sängers und Songwriters, ist natürlich kein Friedefreude-Album zum evergreenen Thema Vaterglück geworden. Es steht eher für die vielen Fragen, die das Kleine mit dem Großen verbinden. Wie ist das mit dem Nestbau in einer gerade viele Sicherheiten sprengenden, ultraturbulenten Welt?

Und wenn die Gedanken an eine Endzeit dem Sänger den Kopf zu zerbrechen drohen („Just Fear“), zimmert er einen astreinen, ganz standfesten Song drumherum, der aus der Liga der Greatest Hits von Neil Young stammen könnte, begleitet von einem Satz reichlich streichelnder Streicher – Katharsis komm!

Die in den letzten beiden Jahren entstandenen zehn neuen Songs folgen musikalisch durchaus dem leicht finsteren Ton der EP UNMAKE (2016), Mangan singt entlang der Bahnen, die ihm Piano und Gitarre weisen, er lässt seine Stimme in Echoräumen zirkulieren, manchmal bleibt das dabei. An anderen Stellen führen Synthesizer („Which Is It“) und ein großer Chor („Cold In The Summer“) die Musik noch einmal weit hinaus, wo das Denken so viel Platz bekommt.

Dan Mangan hat den Humor in seinem Identitätsfindungsprozess behalten („Ich weiß, wie ich Waschbären davon abhalte, meinen Rasen zu zerstören, aber nicht so viel über Jugendkultur“), er weiß aber vor allem, wie man einen formidablen Song schreibt. Pardon, wie man gleich einen ganzen Satz von Liedern auf eine Platte packt, die ohne Umstände zu kleinen Lieblingen werden.

