Die Hamburger schließen nach 43 Jahren den Kreis und kehren zurück zum Pennäler-Ska.

Die Chose beginnt mit einem Zitat aus „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“, die Protagonisten tragen vollkommen aus der Mode gekommene Vornamen wie Thorsten, Stefan oder Kai-Uwe, ihre Requisiten sind Walkman oder ein NSU Ro 80, und schließlich wird auch noch ein Hohelied auf den gern vom Himmel fallenden „Skafighter“ gesungen, eine Anspielung auf einen Bundeswehrbeschaffungsskandal, an den sich nicht mal mehr Boomer so richtig erinnern können. Franz Josef Strauß anybody?

DIE ZIMMERMÄNNER SPIELEN SKAFIGHTER ist erst einmal ein Insider-Witz: Die Zimmermänner wurden einst in Hamburg als Schülerband namens Skafighter gegründet, die inspiriert von der Two-Tone-Welle Ska spielte, aber schnell wuchs, sich weiterentwickelte und umbenannte. 43 Jahre später beschloss die On-of-Band, dass sich der Kreis schließen möge. Nun spielen Männer, die sich kurz vor dem Eintritt ins Rentenalter befinden, Songs, die sie als Teenager hätten geschrieben haben könnten, in einem Sound, den sie damals wohl kaum so bläsersatt und rhythmussicher hinbekommen hätten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tatsächlich ist es bewundernswert, wie Timo Blunck und Detlef Diederichsen auf Grundlage der fahlen Erinnerungen an die damals verfassten Werke, von denen es keine Aufzeichnungen gab, mehr oder weniger neue Stücke schrieben, die aber zielsicher den pointenlosen Pennälerhumor von einst nachstellen. Dass das Ganze in einer unverhohlenen Westalgie schwelgt, ist überraschend gut auszuhalten, weil die Boomer-Combo den Offbeat prima im Griff hat.