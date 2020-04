4 Reggae-Cover bekannter Songs, die für Südsee-Feeling sorgen

Foto: Larry French. All rights reserved.

Verschobene Konzerte, abgesagte Festivals – und noch dazu fällt auch der längst gebuchte Urlaub flach. Wir haben einen Tipp für Euch, wie Ihr trotz dieser ganzen Pleiten die sonnigen Tage wenigstens zuhause genießen könnt: Ab auf den Balkon oder die Terrasse mit Euch, Boxen aufdrehen und abtanzen. Die folgenden Songs machen das noch einfacher. Und Ihr kennt sie ganz sicher alle – wenn auch etwas anders.

Achtung: Jetzt kommen Jamaica-Beats gegen den Corona-Blues. Kaum eine andere Musikrichtung bringt so viel Lebenslust, Hoffnung und Glaube rüber wie Reggae. Alles Gründe dafür, dass das Genre 2018 von der UNESCO-Kommission zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Die Künstler, die wir Euch jetzt vorstellen, haben bekannte und teils aktuelle Songs genommen, ihnen einen Hauch von Urlaubsfeeling gegeben und sie zu Reggae-Versionen ihrer selbst gemacht.

Christopher Martin – „Perfect“ von Ed Sheeran

Ed Sheerans „Perfect“ ging durch die Decke, als der Brite es 2017 veröffentlichte. Nicht nur seine Fans und überhaupt alle Radio-Hörer sangen das Liebeslied mit, das er für seine damalige Freundin und heutige Frau Cherry Seaborn geschrieben hat: Auch die Pop-Diva Beyoncé sang es, der Italiener Andrea Bocelli sang es – und der Reggae/Dancehall-Sänger und Songwriter aus St. Catherine Christopher Martin sang es ebenfalls. Allerdings mit einem Offbeat mehr. In seiner Heimat Jamaika ist der 33-Jährige schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr: 2005 gewann er die bekannteste Casting-Show auf Jamaika. Und auch über die jamaikanischen Grenzen hinaus feiert Martin Erfolge: Spätestens seit dem Song „To The Top“ mit Gentleman, der 2010 auf dessen fünftem Studioalbum DIVERSITY erschien, kennt man ihn auch hierzulande.

Einer, der sich auch an Ed Sheerans „Perfect“ versucht hat, ist übrigens Conkarah. Von ihm gibt es noch eine Reihe weiterer Reggae-Cover berühmter Hits. Aber seht selbst.

Conkarah – „Hello“ von Adele

„Hey, da fehlt ein Offbeat“, das denkt sich der Jamaikaner Conkarah mutmaßlich bei den meisten Liedern, die er in den Charts hört. Kein Problem, dann verleiht er ihnen eben einen. Und holt Rosie Delmah, die Frau mit der sanften Stimme, an Bord. Mit ihr zusammen covert der Reggae-Sänger fast alles, was die Charts hergeben: Auf YouTube findet man neben „Hello“ von Adele und „Perfect“ von Ed Sheeran zum Beispiel auch „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper. Über eine halbe Million Abonnenten feiern seine Reggae-Chart-Hits bereits. Sein Konzept nutzt Conkarah, um auch seine eigenen Songs bekannter zu machen.

UB40 – „Every Breath You Take“ von The Police