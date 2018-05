Jedes Jahr ist Falco-Jahr. 2017 gab es Hans Hölzels 60. Geburtstag zu feiern, dieses Jahr seinen 20. Todestag. Im Wiener Stephansdom sind deswegen seine Lieder als Kirchenmusik erklungen, Red Bull hat sie von hippen Artists reworken lassen. Jetzt wagen sich „Hochkaräter des heutigen deutschen Rap“ (Presse-Info) an Falcos Werk. Man kann Hölzel ja durchaus als Godfather of Deutschrap betrachten.

Auch wenn er selbst zugab, dass er mit HipHop nichts am Hut hatte: Er war der erste, der den Sprechgesang für die deutsche Popmusik adaptierte. Wenn STERBEN UM ZU LEBEN aber eines zeigt, dann wie anders sich Sound und Attitüde des deutschen HipHop seit Falcos Erstinterpretation entwickelt haben. Der oft hintergründige Schmäh des Wieners passt zum eher vordergründigen Straßenrap aus Berlin, Essen oder Frankfurt wie die Faust aufs Auge. Gut, für den Gangster mag sie dorthin gehören, die Faust. Aber es ist schade um die Eleganz des Ausgangsmaterials, das hier zweifelhafte Umdeutung erfährt.