Foo Fighters

YOUR FAVORITE TOY

Sony (VÖ: 24.4.)

Dave Grohl erinnert sich an die Demo-Tage seiner Rock-Band.

Foo Fighters - Your Favorite Toy
Torsten Groß
von 
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BUT HERE WE ARE war musikalische Trauerarbeit im Nachgang des Todes von Taylor Hawkins – und das beste Foo-Fighters-Album seit WASTING LIGHT (2011). Mit YOUR FAVORITE TOY tritt die Band nun die Flucht nach vorn an, mit dem neuen Schlagzeuger Ilan Rubin und alten Zutaten.

Womöglich hat sich Dave Grohl dabei an jene Zeit nach dem Tod von Kurt Cobain erinnert, als er 1994 die Demos aufnahm, aus denen die Foo Fighters entstanden. Dem geradlinig-melodiösen Spirit von damals fühlen sich diese Songs überwiegend verpflichtet. Von den Beatles-artigen Stücken, die Grohl im Verlauf der Produktion außerdem geschrieben haben will, ist hier nur der Mellow-Pop „Window“ zu hören.

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Ansonsten geben sich die Foo Fighters angriffslustig und kratzbürstig. Gänzlich ungehörte Töne für diese Band schlägt nur der krawallige, an Queens Of The Stone Age erinnernde Titelsong mit seinen Doo-Woop-Chören an. Hier und da würde man sich wünschen, nicht ganz so oft angeschrien zu werden. Man kennt die Melodien und Dynamiken, freut sich dann aber doch, die Band derart voller Drang und Spielfreude zu erleben. „Child Actor“ und das bereits bekannte „Asking For A Friend“ sind die besten Songs dieser atemlos vorbeiziehenden 36 Minuten.

Themen aus dem Artikel:

Rock Foo Fighters Dave Grohl Kurt Cobain Review Queens Of The Stone Age Your Favorite Toy
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