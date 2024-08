Halbseidener Nachtpop, der im Neonlicht elegant funkelt.

Das Cover verrät es bereits: Die Musik von Hamish Hawk liegt im Halbschatten. Dort, wo die Spione ihr Dasein fristen. Wo Typen mit großen Katzentattoos seltsame Dinge tun, und eine Frau namens Nancy zwar verschwunden ist, ihr Echo aber noch nachwirkt. Man darf sich Hamish Hawk aus Edinburgh wie einen Chronisten dieser Schattenwelt vorstellen. Halb ist er an der Aufklärung interessiert, halb mischt er selbst bei diesem sinistren Geschehen mit. Seine nächtliche Popmusik ist also ambivalent, und sie ist großartig, weil der Schotte ein sehr gutes Gespür für Hooklines und Dramaturgien besitzt.

Mit dunkler Stimme singt er seine Story, setzt dabei auf einen Sound zwischen 60ies-Nostalgie und 80ies-Neonbeleuchtung. „Big Cat Tattoos“ klingt, als hätte Duran Duran von irgendwoher Elvis als Sänger rekrutiert. „The Hard Won“ erinnert an die Eleganz der jüngsten Arctic-Monkeys-Platten, „Men Like Wire“ legt den Verdacht nahe, Bruce Springsteen und Morrissey hätten sich für eine geheime Session in den alten Gemäuern von Edinburgh versteckt. Aber Hamish Hawk wird sie finden.

