Das klassische Intro muss sein. „Ad Arma“ heißt es, die Streicher schwelgen, aber das Orchester wird nie losgelassen. Das übernehmen Heaven Shall Burn lieber selbst. Also: fiese Gitarrenwände, Doublebass-Drum in Lichtgeschwindigkeit und Marcus Bischof strapaziert die Stimmbänder, bis der Doktor kommt.

Deutschlands aktuell politischste und erfolgreichste Metalband kommentiert schon im Albumtitel HEIMAT die gesellschaftliche Lage im Allgemeinen und die im heimatlichen Thüringen im Speziellen. Die Texte auf ihrem zehnten Album sind trotzdem wieder auf Englisch, „Keinen Schritt Zurück“, die kürzlich als Single erschienene Kooperation mit Donots, muss erst mal reichen.

Die Zeiten sind halt so, dass Wut und Schmerz so überwältigend sind wie Heaven Shall Burn in besten Momenten

Gut: Im Metalcore und Deathmetal ist das Grölen eh nicht zu verstehen, aber fürs Protokoll: Gitarrist und Texter Maik Weichert hat diesmal Songs geschrieben über Krankenschwester Irene Gut Opdyke, die im von den Nazis besetzten Polen Jüd:innen vor dem Holocaust rettete („A Whisper From Above“), und den Krieg in der Ukraine und anderswo („War Is The Father Of All“). Es geht um den Verfall der Werte und – wie stets bei Weichert, der als Jurist im thüringischen Umweltministerium arbeitet – um den Schutz der Natur.

Die Band setzt das kraftvoll um, emotionale Nuancen sind überschaubar, aber die Zeiten sind halt so, dass Wut und Schmerz so überwältigend sind wie Heaven Shall Burn in besten Momenten.

