Herr D.K. Was mach ich mit meiner Zeit

BELEUCHTET DEN HINTERGRUND hieß das Debüt von Herr D.K., das Cover tiefschwarz, das Album versank im Corona-Loch. Der Nachfolger trägt den Titel WAS MACH ICH MIT MEINER ZEIT, leuchtet hell in Weiß und man wünscht ihm alle Aufmerksamkeit. Denn Henning von Hertel, der seine Brötchen als Mitarbeiter des Hamburger Labels Tapete verdient, gelingt nichts weniger als die Ehrenrettung des deutschsprachigen Liedes.

WAS MACH ICH MIT MEINER ZEIT bei Amazon.de kaufen

Als wollte er illustrieren, wie schwer das eigentlich ist, und wie leicht es ihm fällt, singt er im Opener „Verscheuche die Erinnerung“ die Zeilen: „Wenn es nur so harmlos wär, wie es sonst immer beginnt / Stünd ich hoch regungslos nackt im Wind, wo die Angst verschwimmt.“ Menschen, die alt genug sind, fällt da natürlich „Nackt im Wind“ ein, die schlimme Antwort des deutschen Pop Mainstreams von 1985 auf das Band-Aid-Projekt. Aber so, wie Herr D.K. das singt, ist es nicht mehr nur kein Zitat, nicht mal tongue in cheek, ja sogar plötzlich ein stimmiges Bild.

Und so geht es einfach immer weiter um Beziehungen und Freundschaft, um Lebenskrisen und das Weitermachen, ums Loslassen und Selbstzweifel, um die Liebe und, ja, das Leben. Die Poesie kommt so unprätentiös wie exakt daher, so elegant wie der sanft hingetupfte, sehr groovige, wunderwarmweiche Yacht-Pop, der sie begleitet, und zugleich so lakonisch wie die Stimme, die große Gefühle kann, ohne ironischen Sicherheitsabstand zu brauchen oder ins Pathos zu fallen. Sicher, da hat einer seine Hamburger Schule studiert, aber sich eben auch von ihr emanzipiert und seine eigene Stimme gefunden.

Das britische Gesamtkunstwerk baut Klischees zwischen Rap und R’n’B neu zusammen.

Exzentrisch eingängig: Die belgische Art-Rock-Institution bleibt vor allem verlässlich.

Gesitteter Alternative Rock, bei dem es schwerfällt, nicht an U2 zu denken.

Paula Irmschler kürt zum Kölner Karnevalsauftakt in ihrer und unserer Popkolumne ihre sieben Stars der Woche. Einer von ihnen kommt aber nicht gut weg.

Am 19. Februar 2023 geben Depeche Mode ein „Geheimkonzert“ in München. Wo das Konzert möglicherweise stattfinden könnte, lest ihr hier.

Mit dem Langschwert in die Charts, auf Kölsch zurück in den Popbetrieb und im Nachthemd zu den Grammys? In unserer neuen Pop-Kolumne blickt Linus Volkmann auf eine ereignisreiche Woche zurück – und spricht unter anderem mit der Drachentöterin Charlotte Brandi.