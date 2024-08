Drei Künstler:innen bündeln ihre Idiosynkrasien zu ungemein kräftiger Psychedelik.

Ein kurzer Überblick: Shackleton dürfte der Bekannteste der drei an diesem Album beteiligten Künstler:innen sein. Seit etwa zwei Dekaden prägt der Brite Dub­step, Bass Music und so ziemlich alle möglichen abseitigen Spielarten elektronischer (Tanz)Musik mit. Holy Tongue sind die Drummerin Valentina Magaletti und der DJ und Producer Al Wootton, der sich musikalisch dem Hardcore Continuum verschrieben hat. In der Summe ergibt die Musik dieses zutiefst idiosynkratisch veranlagten Trios einen bassgewaltigen Mix aus Jazz, Breakbeat, Dub und den unzähmbaren Polyrhythmen, für die Magalettis hochpräzises und doch kreatives Drumming steht.

Der Neuneinhalbminüter „Blessed And Bewildered” vermittelt davon einen guten Eindruck: Die auf- und abrollenden, rumoenden Basslines erinnern an den Shackleton der Nullerjahre, jaulende Free-Jazz-Kapriolen entgrenzen den imaginierten Raum, Magalettis Schlagwerk nimmt sich im richtigen Moment zurück oder verstärkt die psychedelische Note. Kaum auszudenken, was dieses Album im Live-Kontext zu bewirken vermag.

