Der ein oder die andere wird sich noch daran erinnern, dass Jamie Lidell zusammen mit Cristian Vogel als Super_Collider mit dem Album HEAD ON 1999 einigen Wirbel verursachte. Alle liebten es. Zu Recht. Damals wurde gezeigt, dass es möglich ist, absolute Könnerschaft dem Werk unterzuordnen, auf der Höhe der Zeit zu sein, ohne Angeberei und Hybris an den Start zu bringen. Die reine Kunst war und ist King für den mittlerweile 51-jährigen Briten, nicht Fame oder Glanz und Gloria. Es wird ernsthaft gearbeitet im Hause Lidell. Und nachgedacht.

Auch auf seinem neuen Album verschachtelt er unterschiedliche Soundflächen mit seinem eigenwilligen Gesang, den er vervielfacht und chorisch immer wieder übereinanderstapelt, sodass sphärische (ein leider etwas abgedroschener Begriff) und hallige Klangräume entstehen, die niemanden kalt lassen dürften. Wer es böse mit Lidell meint, fühlt sich hier und da an Radiohead erinnert, aber nur von Weitem. Lidell, der sich nach dem Posaune- und Gitarrespielen schon früh dem elektronischen Musizieren zuwandte, zieht hier alle Register seiner Möglichkeiten.

In „How Do I Land“ arbeitet er mit Klavier und Xylophon, in „Choraleme“ gar mit Akkordeon und Streichern. Textlich wird, vorsichtig gesagt, das Weltende heraufbeschworen, was ja leider mittlerweile allzu naheliegend ist. In „Unmashing“ wird zu Beginn mit Knacksern und akkustischem Kratzen operiert, in „Last Day Of Mourning“ kommt seine Stimme, die einfach überwältigend schön ist, zur vollen Entfaltung. So wäre, so sänge Rufus Wainwright gerne. Zu Beginn seiner Solo-Karriere sah sich Lidell selbst als beatboxende, sequenzierte Ein-Mann-Band, davon hat er sich weit entfernt. Nun ist er sein eigenes Orchester, das nach Regeln spielt, die nicht von dieser Welt sind. Hier wird überbordende Schönheit zelebriert, aber eben auch Verfall und Angst.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 08/2025.