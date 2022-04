Jerry Paper Free Time

Jerry Paper – ist das nicht der Dude aus „Puff the Magic Dragon“, der eigentlich ein Joint ist? Ah nee, das war Jackie, nicht verwandt, nicht verschwägert. Jerry ist Lucas Nathan, Songwriter*in aus L.A., die gerade ihr achtes Album in zehn Jahren veröffentlicht. Waren zuvor Acts wie Weyes Blood und Badbadnotgood als Gäste zu hören und Jerry Paper wiederum zu Gast bei Tyler, the Creator, ist FREE TIME nun eine eher intime Angelegenheit. Wohl auch, weil es sich mit dem Comingout von Nathan als non-binär auseinandersetzt.

Brauchen wir nicht alle ein bisschen mehr Zeit zum Spielen, fragt Jerry Paper, let yourself go und so weiter. True dat, aber: Wenn das Cover auch noch so sehr Novelty-Pop vermittelt, bleibt die Musik doch eher gemäßigter Avant-Pop: Scott Walker ohne weird und Ariel Pink ohne Faschismus, aber dann doch ein bisschen irritierender als, mal sehen, Jens Lekman. Also: Alles nice, alles angenehm, aber nie zwingend. Auch mit fast 60 bleibt Jackie der bekanntere Paper. Schade!

