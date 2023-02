John Frusciante . I : / : I I .

Dass John Frusciante nicht nur gern mit sechs Saiten spielt, das ist bekannt seit TO RECORD ONLY WATER FOR TEN DAYS von 2001. Bisweilen, hat Frusciante erzählt, sei ihm die elektronische Klangerzeugung sehr viel näher gewesen als die Gitarre. Seit er zu den Red Hot Chili Peppers zurückgekehrt ist, hat ihn nun offensichtlich eine Kreativexplosion erfasst.

.I: bei Amazon.de kaufen

Auf zwei größtenteils von ihm geschriebene Peppers-Alben im vergangenen Jahr folgen jetzt zwei rein elektronische Soloalben, die – wie gewohnt – denkbar weit weg sind vom California-Funk-Pop seiner Stammband. Ein Ächzen und Stöhnen, Jammern und Klagen aus den Eingeweiden der Maschine, lang gezogenes Knattern, Herzschrittmacher irritierendes Flimmern, Störgeräusche aus der Unterwelt – Musik, die man weniger hören, eher fühlen kann. Was die beiden Alben unterscheidet, ist nicht ganz klar: . I : mag etwas freundlicher, : I I . noch bedrohlicher sein. Beides ist Ambient für Menschen, denen bei zu viel Wohlgefühl unwohl wird.

Proto-Ambient des Gitarristen und Zitherspielers Ernest Hood.

Ambient für das Weltklima: erst düster, dann erhebend.

New-Age-Banjo-Ambient? Ja, echt. Und zwar echt toll.

Der Grunge-Klassiker „Smells Like Teen Spirit“ (1991) wurde am Wochenende von den Red Hot Chilli Peppers in besonderer Aufstellung gecovert. Live-Videos davon gibt es hier.

Mit den Peppers zu spielen, sei eine „wunderschöne Erfahrung“ gewesen, sagt der für die Rückkehr von John Frusciante geschasste Gitarrist. Trotzdem hätte er sich mehr Experimente gewünscht.

Nochmal 17 neue Songs: Frusciante und seine neue alte Band haben gemeinsam offenbar Einiges nachzuholen.