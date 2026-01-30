Die kalifornische Punkband Joyce Manor bleibt den ursprünglichen Prinzipien ihres Heimatgenres auch auf I USED TO GO TO THIS BAR treu. Neun kurze Songs ergeben ein angenehm knappes Album, das kein Gramm Fett enthält – nichts steht den ultraeingängigen Gesangsmelodien von Frontmann Barry Johnson im Weg. Solch einfache Melodien zu schreiben, ist gar nicht so leicht, doch Joyce Manor beherrschen die schwierigste Disziplin guter Gitarrenmusik: unvergessliche Refrains zu komponieren.

I USED TO GO TO THIS BAR ist voll von gebrüllten Kindermelodien und Bubblegum-Pop, eingebettet in aggressiven US-Punk – kein Wunder, dass Johnson bekennender Fan der Beach Boys ist. „Train coming down the track and it almost gave me a heart attack“, heißt es im Opener „I Know Where Mark Chen Lives“. Genau das will man hören, wenn man im Moshpit herumgewirbelt wird.

Gleichzeitig erzeugt das Zugmotiv eine tiefamerikanische Atmosphäre, die gut zum neu dazugekommenen Roots-Vibe der Platte passt. „All My Friends Are So Depressed“ klingt zwar nach klassischem Pop-Punk, doch der Track erinnert letztlich viel mehr an Wilco. Auch auf diesem Album zeigen Joyce Manor also den weichsten Kern aller USPunkbands – und lassen ihn mit zunehmendem Alter immer deutlicher durchscheinen.

Diese Review erscheint im Musikexpress 2/2026.