Eine Surf- und Psychpop-Behandlung mit therapeutischem Wert.

Auf ihrem 2023 veröffentlichten Soloalbum MANZANITA ließ La-Luz-Songwriterin und -Gitarristin Shana Cleveland sich von der Natur ihrer Heimat Kalifornien inspirieren, von der Schönheit wie von den menschengemachten Katastrophen. In seinen schönsten Momenten war das eine märchenhafte Fortsetzung des Laurel-Canyon-Pop von vor 50 Jahren, frisch formuliert aus den Hypnosespiralen einer beginnenden Schwangerschaft.

Die neue La-Luz-Platte NEWS OF THE UNIVERSE entstand in den Monaten nach der Geburt ihres Sohnes, Cleveland hatte eine Brustkrebsdiagnose erhalten und befand sich in Therapie. Der vorab veröffentlichte Track „Strange World“ erzählt vom Aufwachen in einer seltsamen Welt, bald aber schauen diese Lieder auf Löwenzahn und Mohnblume, es darf geträumt werden: „Close your eyes / In the warm California afternoon / I’ll be there with you so soon.“

Eine Ode an das Entschweben

Sonne und Mond sind die Fixpunkte in diesem Universum, „Reaching Up The Sun“, ein 53 Sekunden kurzer, in der Sprache der Onomatopoesie verfasster Choral, ist der Startpunkt all dieser Erkundungen. Was die vier Kalifornierinnen danach bieten, ist mehr oder weniger eine Ode an das Entschweben. Selten trugen die Songs der Band weniger Gewicht, kaum je mäanderten sie von Bass, Synthies, Gesang und Chören getragen so verspielt durch die Klangräume des mythenbesetzten Sounds der West Coast.

Vielleicht ist es der diesen Sounds und Melodien innewohnende Zauber, der den Aufbruch aus dem Dunkel so hell aufscheinen lässt. Die Surf- und Psychpopsongs hier gleichen einer Therapie, in der Cleveland ihren Glauben an die Liebe im Sinne einer allumfassenden Kraft stärken kann.

