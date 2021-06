Loraine James Reflection

Als DJ legt Loraine James mit derselben Souveränität Math Rock wie Grime auf, auch als Produzentin ist sie dementsprechend versiert. Ihr Debütalbum FOR YOU AND I (2019) verdrehte Kritik und Fans gleichermaßen den Kopf: Das war elektronische Musik als Jazz, IDM ohne die nervige Atittüde und ein paar veritable Banger waren sowieso dabei.

REFLECTION zeigt die vorher schon kooperationsfreudige Londonerin als Teamplayerin – mehr als die Hälfte der Tracks entstand zusammen mit anderen Artists, darunter auch der Bruch-Beat-Frickler Baths und MCs und Sänger*innen wie Le3 bLACK

und Eden Samara.

Dementsprechend vielschichtig und stimmig ist das Album geworden: Abstrakter HipHop mit geflüsterten Spoken- Word-Passagen, schwereloser R’n’B, Drill-Derivate. Das hohe Aufkommen von Vocal-Tracks lässt James als Produzentin in den Hintergrund treten, macht ihren Ansatz aber nicht weniger innovativ. Das Motto dafür wird vom Titel des letzten Tracks formuliert: „We’re Building Something New“. Und zwar gemeinsam statt einsam.

