Main Concept Main Concept 3.0

Ach ja, Oldschool Rap. Man hatte es ja schon vergessen: Wie schön es ist, wenn man nicht gleich angepöbelt wird aus den Boxen. Wenn man nicht peinlich berührt ist bei jedem zweiten Reim. Wenn man doch tatsächlich denkt: Ja, ey, das ist doch schlau. Main Concept sind Urgesteine des deutschen Rap, Zeitgenossen von Advanced Chemistry oder Fresh Familee, Überlebende. Und was man ganz vergessen hatte in diesen inzwischen genau drei Jahrzehnten, die es die Münchner nun gibt: Dass sie immer schon ganz schön politisch waren.

Vor dreißig Jahren war ihr „Zwischen zwei Stühlen“ die Ergänzung zu Advanced Chemistrys „Fremd im eigenen Land“, heute heißt das Thema Migrationshintergrund und der Song von DavidPe dazu „Der Ich Bin“ – und das Fazit nach einem halben Jahrhundert Einwanderungsland Deutschland: „Trotz all der Integration bleibst du ein Fremdmolekül.“ Ansonsten geht es auf MAIN CONCEPT 3.0 über wundervoll unaufregten, aber trotzdem funky – eben – Oldschool-Beats, die bewusst auf alle Trap- und Auto-Tune-Sperenzchen verzichten, um den Klimawandel, die neue Rechte und „neoliberale Koksnasen“, um Johann Wolfgang von Goethe und Bertolt Brecht.

Dass ausgerechnet die Bonner Hoffnungsträgerin des Straßen-Rap Die P. zur Jubiläumsparty eingeladen ist, zeigt, dass Main Concept zwar immer noch nicht Mainstream, aber trotzdem auf der Höhe der Zeit sind. Oder, wie sie in „Vier zu eins – Voll gut aus“, ihrer ironisch-intelligenten Auseinandersetzung mit dem aktuellen Zustand des deutschen Rap, selbst über sich rappen: „Diese Dudes denken echt, sie sind was Besseres / Das stimmt, weil es halt so ist.“ Eben, ist so.

