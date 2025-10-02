Die 100 besten Stimmen der Musikgeschichte

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Das sind die 100 besten Debütalben aller Zeiten

Ein zentrales Thema von Marta Forsberg ist die zwischenmenschliche Nähe und als zentrales musikalisches Mittel dient ihr die Stimme. Nachdem ihre vorigen Werke weitgehend in der jungen Tradition des Drone-Minimalismus standen, hat sich die in Berlin lebende schwedisch-polnische Komponistin zuletzt poppigeren Formensprachen zugewandt.

Zwischen dem knallbunten Pop-Ikonoklasmus einer Kate NV und der Vocal-Avantgarde eines Wojciech Rusin

ARCHAEOLOGY OF INTIMACY ließe sich in diesem Sinne als ihr konventionellstes Album bezeichnen, wenn die sieben Stücke für Solo-Stimme und Choräle nicht dank subtiler Synthesizer-Einsätze und gelegentlich aufbrummender Bässen selbst die freakigsten Folk-Interpretationen oder etablierte Chamber-Art-Pop-Klischees von links überholen würden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

ARCHAEOLOGY OF INTIMACY bewegt sich zwischen dem knallbunten Pop-Ikonoklasmus einer Kate NV und der Vocal-Avantgarde eines Wojciech Rusin, und wirkt damit ebenso vertraut wie aufregend neu. Das passt ja nur zum zentralen Thema von Forsbergs Schaffen.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 10/2025.