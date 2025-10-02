Marta Forsberg

ARCHAEOLOGY OF INTIMACY

Warm Winters Ltd. (VÖ: 3.10.)

Mit Stimme und Synthie in die eigene Nische: Vocal-Ambient-Pop. Mit Stimme und Synthie in die eigene Nische: Vocal-Ambient-Pop.

Kristoffer Cornils
von 
Ein zentrales Thema von Marta Forsberg ist die zwischenmenschliche Nähe und als zentrales musikalisches Mittel dient ihr die Stimme. Nachdem ihre vorigen Werke weitgehend in der jungen Tradition des Drone-Minimalismus standen, hat sich die in Berlin lebende schwedisch-polnische Komponistin zuletzt poppigeren Formensprachen zugewandt.

Zwischen dem knallbunten Pop-Ikonoklasmus einer Kate NV und der Vocal-Avantgarde eines Wojciech Rusin

ARCHAEOLOGY OF INTIMACY ließe sich in diesem Sinne als ihr konventionellstes Album bezeichnen, wenn die sieben Stücke für Solo-Stimme und Choräle nicht dank subtiler Synthesizer-Einsätze und gelegentlich aufbrummender Bässen selbst die freakigsten Folk-Interpretationen oder etablierte Chamber-Art-Pop-Klischees von links überholen würden.

ARCHAEOLOGY OF INTIMACY bewegt sich zwischen dem knallbunten Pop-Ikonoklasmus einer Kate NV und der Vocal-Avantgarde eines Wojciech Rusin, und wirkt damit ebenso vertraut wie aufregend neu. Das passt ja nur zum zentralen Thema von Forsbergs Schaffen.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 10/2025.

