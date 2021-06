Matt Christensen Constant Green

Sorry, aber irgendwann hat man halt dann mal genug von dem endlos herumirrenden Gewaber. Hat vielleicht Matt Christensen gedacht über seine Stammband Zelienople und deren schwer greifbare, meditative Improvisationen. Also hat der Musiker aus Chicago seine Gitarre genommen und spielt auf CONSTANT GREEN dann doch wieder Stücke, durch die zwar bisweilen Singer/Songwriter-Konventionen schimmern, die aber schlussendlich dann doch gewöhnliche Songstrukturen und sonstige Konventionen verweigern.

CONSTANT GREEN bei Amazon.de kaufen

Wenn Christensen sich durch seine Träume heraufbeschwörenden Texte sprechsingt und noch einmal extra Hall auflegt, wenn er die Gitarre wimmern lässt und im Hintergrund noch einmal ein paar Saiten mehr malträtiert werden, entsteht zwar eine dem Genre sattsam vertraute Einsamer-Wolf-erzählt-vom-Leidder-letzten-Nacht-Atmosphäre, aber das Ganze ist so verzögert, so skelettiert, so ziel- und refrainlos, so wenig stofflich und nachgerade feenhaft, dass selbst ein Song, in dem Christensen behauptet, er würde Country-Songs hören, nicht klingt wie eine gute Zeit in der Scheune, sondern eine Reise in den eigenen Astralkörper.

Ein neues Königinnenreich zwischen Rock-Blues, Folk und Americana, regiert von einer großen Stimme.

Die 20-Jährige spannt in ihren juvenilen Pop-Hymnen den Bogen von Taylor Swift über Lorde bis zu Charli XCX.

Das Hamburger Trio erfindet das Indie-Rock-Rad nicht neu, aber dreht sich mit ihm noch mal hübsch im Kreis.

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.

Fasten your seatbelts: In „Into The Night“, der ersten Netflix-Serie aus Belgien, fliegt eine Passagiermaschine durch die Dunkelheit. Einziges Ziel: dem Tod durch Sonneneinstrahlung zu entgehen. Das absurde Endzeitszenario wird leider holprig erzählt und verliert sturzflugartig an Spannung. Auch eine gute Besetzung rettet das Sci-Fi-Thrillerdrama nicht vor der Bruchlandung.

Ein Podcast über Liebe, Sex, komplexe Gefühlswelten und kleine Geheimnisse – klingt erst einmal nicht nach einem besonderen Alleinstellungsmerkmal. Aber „Paardiologie“ mit Charlotte Roche und ihrem Mann Martin Keß ist anders. Besser. Und intimer als alles, was Ihr bisher von fremden Menschen gehört habt.