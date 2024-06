Kitchenfunk und Lullaby: das großartige Heimspiel-Debüt des Tunng-Gründers.

Erst einmal ein besonders herzliches Dankeschön an Mike Lindsay für die Nick-Drake-Coverversion „Saturday Sun“, die er mit Guy ­ Garvey (Elbow) für den Sampler THE ENDLESS COLOURED WAYS aufgenommen hat: eine mit Zaubertinte verfasste Fortschreibung der Kunst des Jahrhundert-Singer-Songwriters. Auf seinem Solodebüt SUPERSHAPES VOLUME 1 unternimmt Tunng-Gründer Lindsay etwas ganz anderes, er widmet ein komplettes Album den Dingen, die ihn im Alltag so umgeben, im Speziellen all den Gedanken und Geschichten, die mit Tischen und Kochbüchern und den täglichen Ritualen in seinem Heim in Margate im Südosten Englands verbunden sind.

Die Musik, die Lindsay für diese Objekte kreiert hat, speist sich aus kleinsten elektronischen Bauteilen, Beats, Bass und Saxofonhäppchen. In „Lie Down“, Vorabauskopplung und designierter Hit der Platte, preist Anna B Savage die Beschaulichkeit in den eigenen vier Wänden: „Remember the quiet evenings, lie down.“ Vorausgegangen war Lindsays Aufnahmen eine Art Objektstudium mit Gattin Lily, die sich dem Thema auch wissenschaftlich in ihrem Kunststudium widmet.

Die Aura der Dinge hat Lindsay nun in Sound gesetzt, er hat Rhythmen gesampelt, die sich anhören, als wären Kochlöffel im Spiel, eine Art von Kitchenfunk erfunden („Pretender To Surrender“, „Do What“) und verabschiedet sich mit einem elektronischen Lullaby. Dieses musikalische Heimspiel ist natürlich auch ein Stück Eskapismus, ein Feel-well-Trip in das Reich der kleinen, überschaubaren Einheiten.

