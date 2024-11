Im rettungslos romantischen Rock der Berliner wird selbst das Psychotische politisch.

Sanft und einfühlsam, fast liebevoll, klingt es, wenn Ben Hartmann von „Psychose“ singt, als nehme er Kontakt auf zu einer guten Freundin, für die ständig eine Kerze brennt, weil sie immer mal unangekündigt vorbeikommen kann: „Du bist blass, ich bin blass“, singt Hartmann zur Begrüßung, und im Refrain pfeift es immerhin so halb fröhlich. Was da unten, in den seelischen Abgründen, alles so abgeht, das zieht sich als Thema nicht nur durch LOTTO, sondern durch ihr gesamtes Schafen, seit sich Hartmann und Johannes Aue vor elf Jahren zu Milliarden zusammengetan haben, also schon lange bevor Mental Health zum Modethema im Pop wurde.

Die Figuren auf LOTTO surfen immer knapp am Rand, sie leiden an sich, aber empfinden eben auch die irre Freude und Lebenslust, wenn sich der Kopf ausklinkt und das Gefühl übernimmt. Mit seiner Rio-Reiser Stimme erzählt Hartmann auf dem vierten Album der Band von notorischen Lügnern mit einem Bein im Knast („Sag nie die Wahrheit“), von Menschen, deren Glück immer grau ist („Das erste Mal“) und ungesund asymmetrischen Beziehungen („Halt mich fest an dir“).

Er ruft den Rettungswagen für einen Freund („Ach Andi Ach“) und kennt ein Du, das „fürchtet sich vor nichts auf dieser Welt, außer vor dir selbst“ („Fürchte dich nicht“). Dazu rumpelt und rummst die Rockmusik wie von sich selber glücklich besoffen, aber das seltsamerweise mit erheblicher Eleganz, denn ja, auch hier stehen Ton Steine Scherben Pate. Aber wo deren Privates immer politisch war, ist es hier das Psychotische, und zu den extremen Gefühlen gehört natürlich auch die Romantik, der Hartmann rettungslos verfallen ist. Dann wird zum Abschluss die Gitarre gezupft, Hartmann schickt „Sternenflimmern“, das kommt „aus der Traumkanone“, und singt: „Mach mich nicht an, Realität! Bleib bei mir, Wirklichkeit!“ Was ist Wirklichkeit, was Realität? Klar ist nur: Die Grenzen verschwimmen, Milliarden spielen den Soundtrack dazu.

