Monolink Under Darkening Skies

Von Steffen Linck wird erzählt, dass er ursprünglich als Folk-Musiker die Welt erobern wollte. Dass der Wahlberliner längst einen Stein im Brett bei der Techno-Gemeinde hat, darf dennoch nicht verwundern. Man muss nur den ersten Song auf seinem neuen Album UNDER DARKENING SKIES hören: Beats und Gitarren in Gedanken einmal weggenommen, sind die knapp siebeneinhalb Minuten von „Laura“ ein melancholischer Heuler mit Strahlkraft.

Genau diese Techno- Rock-Folk-Mixtur ist es, mit der er Festival-Beine in Bewegung bringt. Sein Debüt AMNIOTIC (2018) wurde 100 Millionen Mal gestreamt. Monolink ist auch auf diesem Album der Crossover-Typ mit dem Schnittmengenprogramm, dem er persönliche Facetten hinzufügt: Blues-Gitarre, R’n’B-Holper-Ästhetik („Into The Glow“) und ein Pianoreigen im Elektrobaukasten

(„Don‘t Hold Back“).

Mit „Under Dark“ wird Monolink noch ein neues Markenzeichen setzen: ein Grower im Hallraum der Festival-Träume, die nach Umsetzung in der Wirklichkeit suchen.

