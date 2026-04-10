Cameron Picton, auch Gelegenheitssänger der 2024 auf unabsehbare Zeit aufgelösten Britrockexzentriker Black Midi, hatte zwei Regeln aufgestellt: keine elektrischen Instrumente und keine Musiker seiner Ex-Band sollten hier zu hören sein. Weshalb er mit beidem gebrochen hat, ist nicht überliefert. Im Zweifel aber ist dies nur konsequent, MY NEW BAND BELIEVE, Name des Projekts und des Solodebüts von Picton, ist ein Panoptikum der Brüche und Verschiebungen, der Unklarheiten und Ausuferungen – ein sehr hörenswertes dazu.

Nach Black-Midi-Bandchef Geordie Greep, der rasch solo debütiert hatte, und Drummer Morgan Simpson, der auf Little Simz‘ LOTUS zu hören ist, öffnet jetzt auch Picton seine Post-Midi-Schatztruhe. Und in der herrscht ziemliche Unordnung, der Bassist gibt sein schönstes Schnurren in der Ballade „Pearls“ zum Besten, während Streicher Noise-Attacken vollführen. „In The Blink Of An Eye“ wird Vaudeville-Pop gegen eine Folk-Melodie ausgespielt.

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Hauptsache, es passieren immer mindestens zwei nach Schulbuchmeinung kaum harmonierende Dinge gleichzeitig. Hier und da geht es etwas in Richtung Bert-Jansch-Folk, an einer Stelle darf man sich in einer musicalhaften Ode an die Sparks wähnen. Die Verbindungen zur innovationsfreudigeren Ecke der UK-Rockszene sind intakt, Georgia Ellery von Black Country, New Road hat die „Love Story“ mitgeschrieben, Alex McKenzie von Caroline spielt das Bassklarinetten-Solo auf „One Night“, Multiinstrumentalist Kiran Leonard arrangierte Streicher-Quartette für die Platte, darüber hinaus bleibt das Aufgebot unübersichtlich. Und die Musik ambitioniert kreuz und quer.