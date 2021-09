Niklas Wandt Solar Müsli

Niklas Wandt ist Schlagzeuger, Produzent, Radio-Autor und DJ aus dem Umfeld des Düsseldorfer „Salon des Amateurs“. Er trat live und auf Platten von Stabil Elite und Oracles in Erscheinung. Er betreibt mit Joshua Gottmanns das Pop-Projekt Neuzeitliche Bodenbeläge, das im November 2020 sein Debüt veröffentlichte.

Nun also wieder einmal ein Wandt-Soloalbum: SOLAR MÜSLI ist wie eine Radiosendung angelegt, es gibt Wort und Musik und Wortmusik und so etwas wie O-Töne (Gesänge). Tracks beginnen mit eingesprochenen Text-Passagen und in dem Moment, in dem sich das interessierte Publikum auf ein Hörspiel einstimmen mag, startet Wandt seine Groovemaschine, schickt die Beats durch ein elektronisches Tunnelsystem, und die Erzählerin öffnet einen größeren Raum für die Geschichte: „Die Nacht ist kalt und voller Möglichkeiten, der Himmel ist eine Schiefertafel, auf die die Sterne schreiben“, heißt es etwa in „Durch den Spalt“.

Das Pandemiejahr hätte ihm neben den vielen Konflikten und Anspannungen auch eine lebhaftere Traumwelt beschert, so Wandt. Und diese Sphären lotet er nicht nur perkussiv, sondern mit der geballten Schönheit von Cello, Kontrabass, Vibraphon und Marimba aus. Aufgenommen hat Wandt mit Bekannten, u.a. in einer alten Musikschule, in der er früher einmal selber unterrichtet worden war. Jetzt legt der Drummer eine größere Reise hin: von der Freejazz-Unordnung in „Küsnacht“ über die Tonreihen einer komplexeren Fahrstuhlmusik („Wo es war“) bis zum Freestyle-Tribalismus in „Lo Spettro“. Ein Ankommen gibt es nicht. Gerne weiter so.

