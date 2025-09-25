Wenn dieses Land einen Popstar hat, so einen richtigen Popstar mit allem Drum und Dran, also Hits und Charisma, Glamour und Gossip, dann ist es Nina Chuba. Sie personifiziert die klassische Aufstiegsgeschichte von der Kinderdarstellerin zur Chartstopperin, aber erzählt eben auch ganz offen, wie sie der schnelle Erfolg auf die Therapiecouch geführt hat. Nach oft zitierten 13 Monaten Pause feiert die Wahlberlinerin also mit dem zweiten Album schon ein Comeback.

Auf ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT – der Titel deutet es an – verarbeitet sie diese Erfahrung, aber natürlich nicht als Innerlichkeitstrip mit akustischer Gitarre. Ist schließlich Pop, und der ist grell und bunt und wechselhaft, als wollte Chuba in jedem Song eine der Facetten ihrer Persönlichkeit ausleben, die bei der Psychotherapie zutage gefördert wurden. Sie erforscht die spielerische Selbstzerstörung („Jung, dumm & frei“), überlebt eine toxische Beziehung („Fucked Up“), hat Sex mit wem sie will („Malediven“), wird verdammt wütend („Rage Girl“) und ist selbstbewusst genug, sich selbst zu feiern. „Nina“ eröffnet das Album, ein cooler Bläser-Track mit einem Seeed-Vibe, der nicht nur musikalisch deutlich zeigt, wie schnell erwachsen die nun 26-Jährige geworden ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In ihrem bislang größten Hit wollte Chuba noch „zum Frühstück Canapés und ein Wildberry-Lillet“, heute weiß sie: „Sogar im kleinen Schwarzen habe ich die Hosen an.“ So selbstbewusst wedelt sie mal einen luftigen Sommerhit hin („Vergessen“) und lässt anschließend die Gitarren knarzen („Ende“), versucht sich an einem Torch-Song („Wenn das Liebe ist“) und packt dann doch ein einziges Mal die Akustische aus, steckt sich die Philipp-Poisel-Wattebäuschen in die Backe und konterkariert das aber dann doch mit schweren Beats („Unsicher“). Aber irgendwann, darauf kann man wetten, kommt schon noch das Singer/Songwriter-Album.

Diese Review erschien zuerst im Musikexpress 10/2025.