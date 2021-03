Noga Erez Kids

Erst Moodboard, dann Track mit klarer Position: Noga Erez schreibt ihre Songs nicht aus dem Bauch heraus. Ganz genau überlegt sie sich zuerst jedes ihrer Worte, Zeile für Zeile bringt sie alles in eine Reihenfolge mit bestmöglicher Schlagkraft, genauso wie ihre breitschultrigen Beats und Hooks. Zusammen mit ihrem All-Time-Favorite Produzentenkumpel Ori Rousso schafft sie es mittlerweile, eine absolut eigenständige Soundsprache und -welt zu kreieren.

Auf ihrer Nachfolgeplatte zum 2017er Debüt OFF THE RADAR übernimmt Erez’ nonchalante Stimme das mühelose Lotsen durch höchst brisante Themenfelder und scheut nicht vor gesellschaftskritischen Seitenhieben zurück. Der Bass setzt sich dann sehr bestimmt da durch, wo auch Worte nicht weiterkommen. Echt: KIDS ist ein Banger. 13 Stücke, für die man entweder das Rollo runtermachen oder das Deckenlicht ausschalten möchte, um auf Clubmodus umzustellen.

Also Handy-Taschenlampe an und einfach tanzen oder die Übungen gegen die Rückenschmerzen machen, wenn die aus Tel Aviv stammende Musikerin, Rapperin und Produzentin anfängt, sich über Menschen aufzuregen, die zu viele leere Worthülsen von sich geben. Wenn sie über Depressionen singt oder darüber philosophiert, dass sie keine Peilung hat, was die Zukunft bringt – aber man auch nicht alles zerdenken sollte.

