Noga Erez mit blutender Nase bei Coachella: „Ich bin untröstlich“

Blutende Nase, ein Baby & klare Worte: Noga Erez lieferte beim Coachella 2026 ein emotionales Set ab – und sprach auch über ihre Heimat.

Beim ersten Wochenende des Coachella Festivals sorgte Noga Erez für einen ebenso intensiven wie emotional aufgeladenen 45-Minuten-Auftritt.

Die israelische Musikerin stand zuletzt sogar mit blutender Nase auf der Bühne – laut Beobachtenden, die sich in der Kommentarspalte zu Wort meldeten, die Folge eines unabsichtlichen Zusammenstoßes mit ihrer Tochter kurz zuvor (die sie letztlich auch noch mit auf dem Arm dabei hatte) – und nutzte den Moment für eine persönliche Botschaft an das Publikum.

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„So dankbar“

Noga Erez eröffnete mit ihrem neuen Song „Duck Season“, gefolgt von Fan-Favoriten wie „Dumb“ und „End of the Road“. Zwischen den Tracks wandte sich Erez offen an die Menge: Sie sei „so dankbar“, überhaupt hier zu sein, nachdem die Ausreise aus Tel Aviv unter Kriegsbedingungen enorme Herausforderungen mit sich gebracht habe.

Gleichzeitig zeigte sie sich tief erschüttert über die Lage in ihrer Heimat. Musik sei für sie derzeit ein Mittel, Menschen zusammenzubringen. Ihre Worte waren dazu konkret: „Ich bin einfach untröstlich und traurig wegen der Dinge, die zu Hause und in meinem Umfeld passieren“, so Erez. Und weiter: „Ich liebe diese Musik-Sache einfach so sehr, und genau dafür mache ich das gerade: um eine Gruppe von Fremden zusammenzubringen und ihnen das Gefühl zu geben, eine Familie zu sein, vereint durch etwas. Wir schaffen das. Das ist Coachella – einfach fucking unglaublich.“

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Der Auftritt wurde so zu mehr als einem Konzert: ein Statement zwischen Euphorie und Schmerz.

Karriere zwischen Electro-Pop und politischem Bewusstsein

Noga Erez stammt aus Tel Aviv und hat sich in den vergangenen Jahren als eine der spannendsten Stimmen im internationalen Electro-Pop etabliert. Gemeinsam mit ihrem Partner und Produzenten Ori Rousso entwickelte sie einen Sound, der elektronische Beats mit politisch aufgeladenen Texten verbindet. Ihr Debütalbum „Off the Radar“ (2017) brachte ihr internationale Aufmerksamkeit, der Nachfolger „Kids“ (2021) festigte sie als globale Indie-Künstlerin. Mit „The Vandalist“ (2024) festigte die 36-Jährige ihren Status.

Inzwischen steht Erez für einen modernen, genreübergreifenden Pop-Entwurf, der sowohl in Europa als auch in den USA Anklang findet. Sie tourte weltweit, spielte auf großen Festivals und baute sich eine stetig wachsende Fanbase auf. Mitte Juli wird sie auch hierzulande beim Lollapalooza Festival in Berlin auftreten.

Ihr Gig beim Coachella markiert einen weiteren Meilenstein – nicht zuletzt, weil sie als erste israelische Künstlerin auf dieser Bühne stand und stehen wird und damit symbolisch eine neue Sichtbarkeit erreicht.

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Zwischen Perspektiven: Der Krieg als Hintergrund

Der aktuelle Krieg zwischen Israel und Gaza bildet den unausweichlichen Hintergrund für Erez’ Auftritt – und für viele kulturelle Stimmen weltweit. Für zahlreiche Israelis ist die Situation geprägt von Angst, Unsicherheit und dem Trauma der Angriffe vom 7. Oktober 2023. Künstler:innen wie Erez stehen dabei vor der Herausforderung, persönliche Betroffenheit mit internationaler Öffentlichkeit zu verbinden.

Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die humanitäre Lage im Gazastreifen, die international scharf kritisiert wird. Viele Stimmen betonen das Leid der Zivilbevölkerung, fordern Waffenstillstände und verweisen auf die dramatischen Bedingungen vor Ort. In der globalen Kulturszene wird diese Perspektive zunehmend sichtbar – auch auf Festivalbühnen und in Statements von Künstler:innen.

Zwischen diesen Positionen entsteht ein komplexes Spannungsfeld, das sich nicht einfach auflösen lässt. Während einige klare politische Haltung erwarten, plädieren andere für Zurückhaltung oder den Fokus auf verbindende Elemente wie Musik. Erez’ Worte auf der Bühne spiegeln genau diese Ambivalenz: Trauer, Dankbarkeit und der Versuch, trotz allem einen gemeinsamen Moment zu schaffen.

Coachella 2026: Zwei Wochenenden, globale Strahlkraft

Das Coachella Festival findet traditionell an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im April in Indio, Kalifornien, statt – 2026 vom 10. bis 12. April sowie vom 17. bis 19. April. Mit rund 100 Acts auf mehreren Bühnen zählt es zu den wichtigsten Musikfestivals weltweit.

Neben Noga Erez stehen in diesem Jahr zahlreiche internationale Stars und aufstrebende Acts auf dem Line-up, das von Pop über Hip-Hop bis hin zu elektronischer Musik reicht. So gibt und gab es unter anderem Shows von Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G, The xx, Jack White und Slayyyter zu sehen.