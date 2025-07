Wir müssen über die News sprechen: Noga Erez teilt neue Single

Mit ihrer neuen Single „WATCH THE NEWS“ öffnet Noga Erez laut Pressemitteilung nicht nur eine neue künstlerische Ära – sie ist gleichzeitig auch eine Art Offenbarung für die Sängerin und Songwriterin. Sie selbst sagt via TikTok zum Release: „Ich hatte heute einen wilden Moment und beschloss, einen Song zu schreiben und ein Video dazu zu drehen … Alles in einer Woche. […] Das ist wild. Ich bin aufgeregt. Und verängstigt.“ Das Ergebnis ist nun seit dem 10. Juli überall zu hören.

Machen Nachrichten süchtig?

Erez setzt sich in ihrer neuen Single mit den Nachrichten auseinander – und das ganz allgemein. Lange Zeit habe sie sich laut Pressemitteilung aus Selbstschutz keine News mehr angeschaut. Irgendwann sei sie dann doch wieder eingestiegen. Mit dem, was die Nachrichten ihr zu bieten hatten, gab sie sich allerdings nicht wirklich zufrieden. So heißt es von ihr diesbezüglich: „Was ich da gesehen habe, war kein Journalismus, sondern Show. Laut, dramatisch, aufgeladen. Die Anchors wirkten wie Reality-TV-Hosts. Es ging nicht mehr nur um Information – es war ein inszeniertes Spektakel. Und was mich am meisten schockiert hat: Es hat nicht nur informiert, es hat süchtig gemacht. Wie ein psychologisches Fangnetz.“

Mehr System als Sendung

Noga Erez meint in der Single, dass es sich bei der heutigen Nachrichtennutzung weniger um eine gewöhnliche Sendung handeln würde, sondern eher um ein ausgeklügeltes System, das einen immer wieder zurückhole. Sie habe sich gefragt, ob es dabei überhaupt noch um Bewusstsein gehe – oder ob es nicht längst zur Sucht geworden sei.

All das verarbeitet sie jetzt in „WATCH THE NEWS“ Hier anhören und ansehen:

„If you wanna use some, just watch the news. If you wanna lose some, just watch the news. You don’t need a sitcom. Sit down and watch the news“, singt die Musikerin im Refrain des Songs. Sinngemäß drückt sie damit aus, wer einen Kick braucht oder sich verlieren möchte, müsse nur die Nachrichten einschalten. Eine Sitcom sei dafür gar nicht nötig.

Deutschland-Shows Ende des Jahres

Spätestens mit der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums THE VANDALIST festigte die Sängerin ihre Rolle in der Musikwelt. Im November und Dezember 2025 verschlägt es Noga Erez gleich für vier Konzerte nach Deutschland. Hier die Termine im Überblick: