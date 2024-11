Easy-Listening-Experiment, das in die Orbits französischer Soft-Psychedelia entschwebt.

Erinnert sich noch jemand an verrauchte, mit rotem Plüsch ausgestattete Schmuddel-Lokale aus Frankreichs psychedelischer Vergangenheit? Nein? Womöglich existieren solche Orte auch nur auf den Alben des aus Oakland stammenden Musikers und Produzenten Mike Walti, der Serge Gainsbourgs Soft Psychedelia mittels kuscheliger Analog-Sounds in seinen eigenen Wyldwood Studios rekonstruiert. Dan the Automator, Why? und viele andere Acts ließen sich dort bereits in analoge Sphären führen.

Walti ist ein Sound-Nerd, der uns auf BABYLONIA seinen Instrumenten-Fuhrpark präsentiert

Walti ist ein Sound-Nerd, der uns auf BABYLONIA seinen Instrumenten-Fuhrpark präsentiert: Spacige Synthesizer, schummrige Orgeln, energetischer Bass, dazu Gastsängerinnen wie Nana Lacrima, die sich mit pappsüßer Stimme durch Paisley-Orbits träumen. Und der Musiker verheimlicht nicht, dass die sleazy Welt von Gainsbourgs und Birkins „Je t‘aime … moi non plus“ als Haupt-Inspiration diente: „La Rockette“ startet mit dem aus dieser Vorlage entliehenen Bettgeflüster „Oh mon Amour“, bevor man von Hammond-Orgel und Space-Geblubber in Opa Jean-Pauls Pornokeller geleitet wird.

Klar, diese Aufnahmen haben mehr Drive als die soften Originale, einige Songs gehen sogar als TripHop durch. Doch gäbe es diese Platte nicht, sie würde wahrscheinlich niemandem fehlen. Gut, dass es sie trotzdem gibt. Und dass Leute wie Walti dieses analoge Erbe bewahren.

