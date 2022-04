Painting Painting Is Dead

Die Hymne gegen die Heteronormativität beginnt fast sakral, ein schwindeliger Kanon: „For reasons of convenience / We have settled into this / Symmetrical pattern / It’s not the only / False symmetry“, singen Painting, deren Mitglieder seit Jahren feste Größen der Berliner experimentellen Pop-Szene sind. Multiinstrumentalistin Theresa Stroetges lässt als Golden Diskó Ship die Welten von Pop und Kunst verschmelzen, mit Christian Hohenbild, Schlagzeug und Electronics, spielte sie zuletzt im krautigen Psych-Projekt Soft Grid. Einzig Saxofonistin Sophia Trollmann hielt sich bisher eher bedeckt, was angesichts ihrer prägenden Einschübe auf diesem Album erstaunt.

PAINTING IS DEAD gibt allen gleichberechtigt Raum, sich auszubreiten, zu einem Sound, der mutig jede Songwriting- Routine vermeidet, zugleich Jazz und Groove, Punk und Pop ist. Hier Beat, dort Auto-Tune, Chor, surreale vokale Verbiegung, Wut, Kinderlied. Drei Stimmen sind zu hören, und man kann gar nicht anders, als sich das Entstehen dieses Albums als Explosion großer musikalischer Energie vorzustellen, die die These des Albumtitels hinter sich lässt: Action Painting mag auf Leinwand der langweiligste Männer-Scheiß des 20. Jahrhunderts sein – als Musik gedacht hat es Potenzial, als spontan aufgetragener und doch offenkundig klug konstruierter Klang, als betretbare, ekstatisch sich aufbauende Zeiträume, in denen die Körperlichkeiten und Identitäten geschützt sind, die die gesellschaftlichen Strukturen der Stabilität opfern. Widerständig, bunt, unwiderstehlich: ein großartiges Album unter dem Radar!

Das Dresdner Duo diversifiziert auf seinem Zweitwerk seinen Po(m)p-Entwurf noch weiter aus.

Die Droge wirkt noch immer: Emo-Glam-Punk fürs Stadion der einsamen Herzen.

Lebensphasen-Pop, der von Melodien und Erinnerungen zehrt.

Die Krise der Männer – seit Jahren wird sie von Männerrechtlern, Feuilletonisten, Lifecoaches und anderen Deppen beschworen und jetzt ist sie echt so richtig da, nur irgendwie ganz anders. Paula Irmschler in der neuen Ausgabe unserer Popkolumne über Will Smith, Oliver Pocher, Die Toten Hosen und die Freundschaft zwischen Dave Grohl und Taylor Hawkins.

Rammstein haben ein neues Stück draußen, die Platte von Tocotronic heißt „Nie wieder Krieg“ und die Hosen promoten mit Marteria eine neue Best Of... Ey, erzählt mir doch mal was, was ich noch nicht weiß, Leute! Okay, Deal: In der neuen Popwoche hat Linus Volkmann sich 17 Hits von der Musikexpress-Community zustecken lassen.

Outet sich die „Queen of Pop“ auf Instagram als Kokserin oder schwingt hier doch nur jemand die Promokeule?