Die Menschen, die Raye Anfang des Jahres live gesehen haben, berichteten danach von lebensverändernden Erfahrungen: So viel Liebe, so viel Hoffnung – und dabei so viel musikalische Qualität. Das zweite Album der 28-Jährigen hat tonnenschwere Erwartungen am Hals. Und es erfüllt sie alle. Ihre Karriere begann die Londonerin vor zwölf Jahren. Ähnlich wie Robyn emanzipierte sie sich von der Industrie, ist heute ein Indie-Artist – und macht, was sie will.

Das Album beginnt wie ein Märchenfilm: 2 Uhr 27 nachts, es regnet in Paris, erzählt wird vom Mädchen unter der grauen Wolke, mit „The South London Lover Boy“ wird ihr Gegenspieler vorgestellt. Raye erzählt, rappt und singt, lässt dazu eine moderne Revue-Musik zwischen Pop, Soul und HipHop spielen. Für die „Click Clack Symphony“ schrieb Hans Zimmer ein Hollywood-Arrangement.

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Danach geht das Album in einen zweiten Teil über, nun wird’s persönlich, Raye macht Ansagen. Der Eurodance-Hit „Life Boat“ beschwört die Kraft der Musik, „I Hate The Way I Look Today“ ist trotziger Swing-Jazz. Und wenn’s zu viel wird? Holt sie sich Hilfe bei Al Green. Der ist eigentlich nur noch Prediger. Für Raye macht er eine Ausnahme. Was alles über diesen kommenden Megastar aussagt.