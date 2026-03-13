Labrinth verlässt „Euphoria“: Schockpost auf Instagram

Labrinth kündigt in einem wütenden Instagram-Post seinen Abgang von „Euphoria“ und Columbia Records an – kurz vor Start von Staffel 3. Was das für den Soundtrack bedeutet.

„Euphoria“ ohne Labrinth – Halluzination oder Realität? Das fragen sich die Fans der US-Serie, nachdem der britische Sänger am 13. März einen kryptischen Post auf Instagram veröffentlichte, in dem er schrieb:

I’M DONE WITH THIS INDUSTRY

FUCK COLUMBIA

DOUBLE FUCK EUPHORIA

I’M OUT

THANK YOU AND GOOD NIGHT X

Mit dieser direkten Botschaft erregte er viel Aufsehen. Es klingt ganz nach einer Ankündigung, sich aus der Produktion der Serie distanzieren zu wollen – und nicht nur davon, sondern auch von der gesamten Unterhaltungs- und Musikbranche.

Labrinth: Vom BRIT Award zur „Euphoria“-Ikone

Der Sänger und Produzent gewann 2011 einen BRIT Award für den Song des Jahres, gemeinsam mit Rapper Tinie Tempah, und machte sich einen Namen mit seinem Debütalbum „Electronic Earth“, das Platz zwei der britischen Charts erreichte. Als Komponist für die HBO-Serie Euphoria erlangte er weltweite Bekanntheit. Seine Musik trug wesentlich zur intensiven, rauschhaften Wirkung der Serie bei, die für ihre visuelle Atmosphäre bekannt wurde. Der Soundtrack aus düsteren Beats und emotionalen Vocals war untrennbar mit der Show verbunden. Er verstärkte die Wirkung der Bilder auf einzigartige Weise. Sein Song „I’m Tired“, eine Kollaboration mit Schauspielerin Zendaya wurde im Internet groß gefeiert.

Zusammenarbeit mit Hans Zimmer geplant

Für die dritte Staffel war Labrinth erneut als Musikschaffender eingeplant – dieses Mal jedoch nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit mit Starkomponist Hans Zimmer, der einige der bekanntesten Filmmusikstücke der Geschichte komponiert hat, unter anderem für „Interstellar“ und „Pirates of the Caribbean“.

Labrinth zeigte sich gegenüber Variety nach Veröffentlichung dieser News zunächst erfreut. Er schwärmte über die Kollaboration: „Ein weiteres Kapitel im ‘Euphoria’-Universum! Es ist großartig, mit Hans, einem meiner Helden der Filmmusik, zusammenzuarbeiten und dieser neuen Staffel neuen Zauber zu verleihen. Liebe Grüße.“

Zimmer freute sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit dem Briten: „Labrinths Musik hat die Identität der Serie geprägt, und ich freue mich darauf, zur weiteren Entwicklung der Geschichte beizutragen und diese neue Staffel musikalisch mitzugestalten.“

Fans reagieren mit Entsetzen

Woher der plötzliche Sinneswandel nun kam, ist unklar – ebenso, ob seine Musik in der dritten Staffel überhaupt noch zu hören sein wird. Die Fans sind deprimiert und wütend. Kommentare wie „Heilige Scheiße – ‘,Euphoria‘ Staffel 3 hat gerade ihren einzigen Lichtblick verloren“ und „Ohne deine Musik wird ,Euphoria‘ einfach nicht dasselbe sein“ häufen sich unter seinem Beitrag. Andere schrieben: „Bitte hör nicht auf, Musik zu machen – die Welt braucht dich.“

Der angekündigte Abgang des Sängers trifft die Hörer:innen hart. „Fuck Columbia“ klingt stark danach, dass er das Label Columbia Records verlassen wird. Weder HBO noch Columbia Records haben bislang auf seinen Post reagiert.

Serie ohne ihren Klang-Architekten?

Fest steht: Labrinths Musik war ein zentraler Bestandteil der Serie und hat wesentlich zu ihrem Aufstieg beigetragen. „Euphoria“ diente zudem als Sprungbrett für zahlreiche Schauspielkarrieren – Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi und Hunter Schafer machten sich damit einen großen Namen in Hollywood. Die Show handelt von einer Gruppe US-amerikanischer Teenager, die mit Drogenkonsum, Identitätsfindung, Freundschaft und Liebe zu kämpfen haben.

Die dritte Staffel, die am 13. April anlaufen soll, beginnt nach einem Zeitsprung und spielt drei Jahre später. Viele Fans sind gespannt, hegen nun aber auch die Angst, enttäuscht zu werden.