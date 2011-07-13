Musik

Unfaire Ticketpraktiken? US-Kartellbehörde verklagt Ticketmaster
James Woods

Film und Serie

James Woods über Jimmy Kimmel und die Cancel Culture: „Friss Scheiße!“

Musik

Fler und Bonez MC liefern sich Schlagabtausch auf Instagram
Xatar

Musik

Staatsanwaltschaft Köln stellt Ermittlungen ein – Tod von Xatar bleibt u...
Robert Pattinson als Batman

Film und Serie

„Sowas gab es noch nie“: Regisseur Matt Reeves über Batman-Fortsetzung

Raye

Justin Timberlake auf der Mainstage beim Lollapalooza
Festivalbericht

Lollapalooza Berlin 2025: Ein Festival für alle oder für niemanden?

Regenponcho vs. Sonnenbrille, Justin Timberlake vs. J-Hope, Ritter Lean vs. Raye: So war's beim Lolla

Oscars 2025: Doja Cat, Raye und Lisa würdigen die legendäre Bond-Musik

Bei den Oscars 2025 wurden auch einige der legendären James-Bond-Songs gewürdigt.

Post Malone im Oktober 2018 in Los Angeles.

Superbloom 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Raye und mehr dabei

Bei dem Münchner Festival werden vom 30. und 31. August unter anderem auch Hozier, Tiësto & Suki Waterhouse sein.

von l. nach r.: Billie Eilish, Taylor Swift & Chappel Roan

Grammys 2025: Billie Eilish & Chappell Roan live, Taylor Swift auch dabei

Alles, was wir zu den Grammy Awards, den Gäst:innen und Live-Acts wissen, hier im Überblick.

Liam Gallagher

Sziget 2024: Liam Gallagher und Halsey als Headliner bestätigt

Auch dabei: Janelle Monáe, Skrillex, Raye, Tom Odell, Modeselektor und MØ. Mehr Infos hier.

Ryan Gosling tritt bei der 96. Oscar-Verleihung mit „I'm Just Ken“ auf. Auch dabei (v.l.n.r.): „Barbie“-Schauspielkollegen Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir und Simu Liu. Dolby Theatre in Hollywood, 10. März 2024.
Kolumne

Paulas Popwoche: Ewiger Sonnenschein

Paula Irmschler über die Oscars, Raye, Ariana Grande, Hannah Gadsby und Eric Carmen.

Raye bei den BRIT Awards 2024

Raye über Ausbeutung in der Musikbranche: „Songwriter kriegen die Reste“

Die britische Musikerin findet: „Die ganze Branche ist ekelhaft.“

Raye und ihre Großmutter bei den BRIT Awards 2024

BRIT Awards 2024: Raye stellt neuen Rekord auf

Die Sängerin erhielt insgesamt sechs Auszeichnungen bei der Preisverleihung in London.

HipHop-Recap

HipHop-Recap: Mit Badmómzjay, A$AP Rocky, Stormzy, Nura, Cro und Co.

Wir haben uns die HipHop-Veröffentlichungen der Woche angehört und bewertet – hier unser Resümee.

Popkolumne, Folge 214

Mit RAYE, Lewis Capaldi und Roger Waters: Paulas Popwoche im Überblick

Frauen wollen chillen, tanzen, reden, Frieden und keine fliegenden Schweine: Paula Irmschler in ihrer neuen Popkolumnen-Ausgabe über „Anti-Girlboss“, Karol G, „Women Talking“, Dolly Parton und Antisemitismus auf großen Bühnen.

Popkolumne, Folge 212

7 Tage, 7 Leute: Paulas karnevalistische Popwoche im Überblick – feat. Kim Petras, Pamela Anderson und Rihanna

Paula Irmschler kürt zum Kölner Karnevalsauftakt in ihrer und unserer Popkolumne ihre sieben Stars der Woche. Einer von ihnen kommt aber nicht gut weg.

