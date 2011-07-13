Partner
Musik
Unfaire Ticketpraktiken? US-Kartellbehörde verklagt Ticketmaster
Film und Serie
James Woods über Jimmy Kimmel und die Cancel Culture: „Friss Scheiße!“
Fler und Bonez MC liefern sich Schlagabtausch auf Instagram
Staatsanwaltschaft Köln stellt Ermittlungen ein – Tod von Xatar bleibt u...
„Sowas gab es noch nie“: Regisseur Matt Reeves über Batman-Fortsetzung
Lollapalooza Berlin 2025: Ein Festival für alle oder für niemanden?
Regenponcho vs. Sonnenbrille, Justin Timberlake vs. J-Hope, Ritter Lean vs. Raye: So war's beim Lolla
Oscars 2025: Doja Cat, Raye und Lisa würdigen die legendäre Bond-Musik
Bei den Oscars 2025 wurden auch einige der legendären James-Bond-Songs gewürdigt.
Superbloom 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Raye und mehr dabei
Bei dem Münchner Festival werden vom 30. und 31. August unter anderem auch Hozier, Tiësto & Suki Waterhouse sein.
Grammys 2025: Billie Eilish & Chappell Roan live, Taylor Swift auch dabei
Alles, was wir zu den Grammy Awards, den Gäst:innen und Live-Acts wissen, hier im Überblick.
Sziget 2024: Liam Gallagher und Halsey als Headliner bestätigt
Auch dabei: Janelle Monáe, Skrillex, Raye, Tom Odell, Modeselektor und MØ. Mehr Infos hier.
Paulas Popwoche: Ewiger Sonnenschein
Paula Irmschler über die Oscars, Raye, Ariana Grande, Hannah Gadsby und Eric Carmen.
Raye über Ausbeutung in der Musikbranche: „Songwriter kriegen die Reste“
Die britische Musikerin findet: „Die ganze Branche ist ekelhaft.“
BRIT Awards 2024: Raye stellt neuen Rekord auf
Die Sängerin erhielt insgesamt sechs Auszeichnungen bei der Preisverleihung in London.
HipHop-Recap: Mit Badmómzjay, A$AP Rocky, Stormzy, Nura, Cro und Co.
Wir haben uns die HipHop-Veröffentlichungen der Woche angehört und bewertet – hier unser Resümee.
Mit RAYE, Lewis Capaldi und Roger Waters: Paulas Popwoche im Überblick
Frauen wollen chillen, tanzen, reden, Frieden und keine fliegenden Schweine: Paula Irmschler in ihrer neuen Popkolumnen-Ausgabe über „Anti-Girlboss“, Karol G, „Women Talking“, Dolly Parton und Antisemitismus auf großen Bühnen.
7 Tage, 7 Leute: Paulas karnevalistische Popwoche im Überblick – feat. Kim Petras, Pamela Anderson und Rihanna
Paula Irmschler kürt zum Kölner Karnevalsauftakt in ihrer und unserer Popkolumne ihre sieben Stars der Woche. Einer von ihnen kommt aber nicht gut weg.