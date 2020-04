Ron Sexsmith Hermitage

Keine Überraschungen auch auf diesem 16. Album von Ron Sexsmith. Es geht um die Liebe, um die Liebe und noch einmal um die Liebe. Um wunde Herzen, um Fenster in der Seele und tropfende Tränen. Jeden Tag werde er sie lieben, schwört Ron Sexsmith.

Er fragt sich, welche Form ihr Herz gerade hat, er will wissen, wo er wäre ohne sie, und gibt sich selbst die Antwort: natürlich nirgendwo. Das alles singt der 56-jährige Kanadier in seiner immer noch samtweichen Stimme, die sich ausbreitet vor den Hörer*innen, als wollte sie ihnen sagen: „Komm kuscheln!“

Darunter liegt dann solider, aber, damit die Stimme und die von ihr vorgetragenen, versiert geschmiedeten Verse auch uneingeschränkt zur Geltung kommen, möglichst unauffälliger Singer/Songwriter-Pop, dominiert von braven Gitarren, gelegentlich geschmückt mit Klavier und Streichern. Grundsätzlich gilt für Ron Sexsmith das, was Clara Drechsler einmal über die Ramones geschrieben hat: Kennst du ein Album, kennst du alle. Und alle sind gut.

