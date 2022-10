Shabason & Krgovich At Scaramouche

Die meisten Auftritte von Vorbands vergisst man schnell wieder, zumindest geht’s mir so. Eine Ausnahme: Nicholas Krgovich im Vorprogramm von Destroyer 2017 in München. Wie der Kanadier da ganz alleine am Keyboard saß, seine zärtlichen Lieder sang und zwischendurch von einer alten Kirche erzählte, in der er gerade eine Art Erweckungserlebnis gehabt hatte, ist hängengeblieben. Krgovich hatte davor schon ein paar sehr gute Platten gemacht, von denen keiner was mitkriegte, im Jahr darauf kam dann das Trennungsalbum OUCH: Ein „Sophisticated-Pop-Meisterwerk“, wie unser Rezensent damals schrieb.

AT SCARAMOUCHE bei Amazon.de kaufen

Das Sensitive, die feine Beobachtung ist geblieben, AT SCARAMOUCHE, die zweite Zusammenarbeit des Songwriters mit Multiinstrumentalist Joseph Shabason, handelt aber noch mehr vom Alltäglichen. Dem Hund Wasser geben, das Haus umdekorieren, durch den Ort der Kindheit fahren und feststellen, dass der McDonald’s von früher weg ist. Ein bisschen wie so ein Robert Walser des Pop erzählt Nicholas Krgovich von den kleinen Dingen im Leben, die freilich immer mehr bedeuten als das Offensichtliche.

„Taking the back lane behind Noni and Papa’s old place, the hedge the same but the house changed”, heißt es einmal zu warmem Keyboard-Sound und säuselnder Jazz-Trompete. Die Songs haben eine liebevolle Melancholie und auch Komik an sich. Und hat man sie erst ein paarmal durchgehört, will man sich einfach nur noch in diese Mischung aus wolkigen Synthesizern, funky Gitarren und subtilem R’n’B-Soft-Pop hineinfallen lassen.

Die Düsterballaden der Britin gewinnen an Wucht. An Abwechslung fehlt es trotzdem.

Indie-Psych’n’Soul-Pop mit James Mercer, Danger Mouse und Wohlfühlfaktor.

Indie-Rock als Teenager, der einen Tritt in den Arsch nötig hat.

Es ist Herbst, diesen Downer muss man auch erstmal verstoffwechseln. Linus Volkmann sitzt auf einer Wärmflasche, knabbert Spekulatius und seine Fingernägel und präsentiert in der neue Popkolumne feministische Bücher mit Punk- beziehungsweise Humorhintergrund, einen Podcast (Die Sterne) und einen ganz besonderen Videoclip (Jens Friebe). Setzt Euch zur Ruhe und lest mit.

„Wer hat euch eigentlich ins Hirn geschissen?“ Paula Irmschler in der neuen Ausgabe ihrer Popkolumne über „Fans“ von Arielle und „Ringe der Macht“, über die Familien von Armie Hammer, der Queen und The Kelly Family.

„We Will Rock You“ erkennt man bereits anhand des enervierenden Trommelschlags, bei „Another One Bites The Dust“ braucht man bloß den notorischen Basslauf zu hören. Aber was hat man von diesen und so vielen weiteren verinnerlichten Queen-Classics? Linus Volkmann wühlt in der neuen Popkolumne hinter den Kulissen einer Band, die selbst tot noch larger than life ist. Interview mit Buchautor, Queen-Fan und ME-Redakteur Stephan Rehm Rozanes inklusive.