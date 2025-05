Amerika kann einem ganz schön Angst machen. Wenn man die Nachrichten sieht, erst recht wenn man dort lebt wie Shura eine Zeit lang während und nach der Covid-Pandemie. „America“ ist der Song, den die Britin darüber geschrieben hat, und in dem nun nachzuhören ist, wie bedrückend es ist, wenn einen nur noch die Liebe in einem Land hält, in dem niemand mehr überrascht ist, wenn an der Ecke jemand erschossen wird. Shura macht nicht viele Worte, der Name Trump fällt nicht, die Melodie ist berückend, ja geradezu liebreizend, die Gitarre tut harmlos, und doch vibriert etwas Beunruhigendes, ja Unheilvolles unter der Oberfäche von „America“.

Diese latent bedrohliche Stimmung zieht sich durch die ganze Länge von I GOT TOO SAD FOR MY FRIENDS und erhebt ein melancholisches Stück Pop zu so etwas wie einem aktuellen Stimmungsbarometer. Vielleicht liegt es daran, dass Shura auf ihrem dritten Album verarbeitet, wie ihre einst hoffnungsvolle Karriere, die sie bereits in den Zehnerjahren als Internetsensation begann, durch Covid ins Stocken geriet. Wegen der Pandemie brach sie die Tour zu ihrem zweiten Album FOREVHER (2019) ab und blieb in New York hängen. Nun singt sie von Vereinsamung („Online“), von Tränen in Seitengassen einer fremden Stadt („Tokyo“) und wie ein depressiver Mensch selbst engen Freunden zu viel werden kann („World’s Worst Girlfriend“).

Den elektroiden Sound früherer Alben hat Shura für ein wundervoll warmes, aber trotzdem kristallines Klangbild eingetauscht, in dem jeder einzelne Ton zu hören ist, so dass viel Platz bleibt nicht nur für die wundervollen Melodien voller sakraler Schwermut, sondern eben auch für eine difuse Angst, die wir alle gerade nur zu gut kennen.

