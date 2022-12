Klassischer Künstlertrick, wenn es ganz besonders authentisch werden soll auf einem Album: Zu Beginn wird ein Tape eingelegt, eine Nadel auf den Plattenspieler gesetzt, eine Autotür zugehauen. Dann ist die Hörerin allein mit ihrem Helden. Ganz privat, ganz nah. Sido hat sich was anderes ausgedacht: Den gebürtigen Ostberliner, der erst maskierter Bürgerschreck, dann freundlicher Heilsbringer mit Fielmannbrille sein wollte, begleitet man im Intro seines neuen Albums PAUL in die Gruppentherapie.

PAUL bei Amazon.de kaufen

Jetzt wird es also ehrlich, will er sagen, vielleicht auch traurig und hässlich, jetzt gibt’s den echten Paul Würdig. So heißt er nämlich wirklich. Also geht es um Versagensängste, um dysfunktionale Eltern-Kind-Beziehungen und sehr oft um Probleme mit Drogen, für deren Konsum Sido selbstredend tausendundein Bild parat hat. Musikalisch ist das alles solider Deutschrapgegenwartsdurchschnitt: Sido erzählt seine Storys zu mal gedämpften, mal geknickten, mal schlicht zurückgelehnten Beats und zischelnden Hi-Hats, und das so sidohaft wie lange nicht mehr.

Doch, manchmal ist er zurück, der alte Aggro-Berliner, der zugleich ernsthaft wütend und grimmig lustig wie kein zweiter sein konnte. Wenn er seinem Vater ein politisch sicher nicht korrektes „Fuck you“ hinterherbellt („Ich wollte doch so gerne noch mal mit dir angeln, du Spast“) hat das durchaus Wucht. Andere Versuche, Verletzungen als Provokationen zu tarnen – oder umgedreht? – verunglücken hingegen (siehe: „Gefühle unterdrückt wie Afrika“). Das üben wir noch mal!

Im besten Moment des grellen Revue-Pop-Rock wird die Hagen wieder zum Teenager.

Haftbefehl verabschiedet sich mit klassischem Sound und interessanten Features erschöpft, aber würdevoll als Legende aus dem Straßenrap.

Das vierte Soloalbum brachte ihm 1972 unerwarteten Mainstream-Erfolg. 50 Jahre später erscheint der Folk’n’Country-Klassiker in einer üppig ausgestatteten Jubiläumsausgabe.

Auf seinem Album ROLEX FÜR ALLE zeigt Disarstar klare linkspolitische Haltung und verweist auf soziale Missstände innerhalb der Gesellschaft. Zuletzt sorgte der Rapper aus Hamburg außerdem durch eine Kunstaktion zum Thema Obdachlosigkeit für Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Im ME-Interview sprachen wir mit ihm über sein neues Album, Defensive Architektur und Traurigkeit als Triebfeder für kreatives Schaffen.

„Sterne“ ist die vierte Vorabsingle aus Sidos neuntem Album PAUL, das „wohl ehrlichste“ seiner bisherigen Karriere.

Weihnachten steht vor der Tür. Hier deshalb eine kleine (und etwas andere) Liste an Weihnachtsliedern.