Sidos neue Partnerin, Georgina Stumpf, zeigt sich auf Instagram mit Baby-Bauch.

Rapper Sido wird nun zum fünften Mal Vater. Die Schwangerschaft verkündete seine Freundin Georgina Stumpf am 20. Oktober über ihren Instagram-Kanal.

Georgina Stumpf wird „Mama“

Freude ausstrahlende Emojis zieren die Bildunterschrift ihres Instagram-Postings. Mittendrin das Stichwort des Themas: „Mama“. Die 34-Jährige präsentiert in einem Video stolz den Baby-Bauch. Für die Influencerin wäre es das erste Kind. In welchem Stadium sich Stumpfs Schwangerschaft befindet, bleibt erst einmal unklar. So auch das Geschlecht des Kindes.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Ex-Frau des Rappers, Charlotte Würdig, kommentierte unmittelbar darunter: „Freuen uns auf das Kleine“.

Sido erwartet somit sein fünftes Kind

Die Twitch-Streamerin soll schon seit 2022 mit dem „Mama hat gesagt“-Rapper zusammen sein. Bisher haben die beiden die Beziehung aber eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Zuvor war Sido acht Jahre lang mit der Moderatorin Charlotte Würdig verheiratet. Das Ehe-Aus gab das Paar im Jahr 2020 bekannt. Außerdem ist der Künstler bereits vierfacher Vater. Zwei Söhne stammen aus der Ehe mit Würdig, zwei weitere Söhne aus vorherigen Beziehungen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotz Scheidung noch befreundet

Auch wenn Sido und Würdig bereits seit einigen Jahren nicht mehr zusammen sind, scheinen sie sich dennoch zu verstehen. So präsentierten sie sich beispielsweise im vergangenen April zusammen im Disneyland Paris.

Sido selbst hat sich zu dem Kinderglück noch nicht öffentlich geäußert zu haben.