Spencer. Are U Down?

Jede Wette: Im großen Geschichtsbuch des Pop wird Flying Lotus’ Label Brainfeeder irgendwann ein Sonderkapitel gewidmet werden. Wie einflussreich der kluge, Jazz, HipHop und Funk fusionierende Sound seiner Vertreter ist, hört man Dutzenden Newcomern an, unter ihnen nun auch der Wahl-New-Yorker Spencer Miles Abraham Allen, der sehr, sehr genau zugehört hat, wie etwa Thundercat – bekanntlich auch auf Brainfeeder – Tiefenentspannung und Dynamik zusammendenkt.

Auf seinem Debütalbum ARE U DOWN? versucht Spencer. dasselbe, wobei der Bass nie so irrwitzig wobbelt und hibbelt wie beim virtuosen (und dabei manchmal ein bisschen muckerhaften) Thundercat. Stattdessen eiern die Gitarren, federn die Beats, drehen die Gedanken Schleife um Schleife.

Schon Spencers erste Single „Automatic“ von 2019 war ein alter Soulsong im sehr gegenwärtigen Slacker-Gewand. Auch auf ARE U DOWN? geht alles in einer trägen, wattig-wolkigen Tagtraumstimmung auf – und ist doch von einer Feingliedrigkeit, die an Steve Lacey erinnert. Um Spencers Frage zu beantworten: Mit diesem windschiefen R’n’B-Entwurf sind wir so was von down.

