1978 gründete der damals noch blutjunge Tom Liwa zusammen mit seinem Kumpel Mike K. die Band Sundown. Später wurde Liwa mit den Flowerpornoes ein bisschen berühmt, aber Sundown veröffentlichten erst 2016 das nach eigenen Angaben „mysteriöse“ Debütalbum CRAB APPLE, WILD CHERRY & SLOE. Nun, wieder fast ein Jahrzehnt später, haben die beiden ein zweites Werk fertiggestellt, das zusammen mit Downloadcodes als Kassetten-Set herauskommt.

FÜNFINGER hat etwas Meditatives, Erdiges

Das Artwork stammt von Liwas Tochter, sein Sohn hat einige Beats zur Verfügung gestellt, und Remixe sind auch gleich dabei. Ergänzt wird das Ganze durch ein 40-seitiges Textbuch. 36 Songs sind zusammengekommen und eine Spieldauer von drei Stunden. Eine Herausforderung. FÜNFINGER lässt sich musikalisch schwer fassen. Vieles wirkt improvisiert. Elektronische und akustische Klang räume reihen sich aneinander, Liwa sprechsingt in ihnen, scheint sich mitunter selbst dabei zu verlieren.

Die englischen Texte funktionieren gut mit der Musik und drängen nicht nach vorne. FÜNFINGER hat etwas Meditatives, Erdiges. Die einzelnen Tracks fließen ineinander, verbinden sich und machen Bilder auf. Waldromantik, Naturgrusel, Tiergeräusche und, ja, auch Wahnsinn meint man herauszuhören. Ich habe die Stücke während des Schreibens an einem längeren Text durchlaufen lassen und bin so richtig in Stimmung gekommen. Mal sehen, wie ich meine Ergüsse einschätze, wenn ich in ein paar Tagen noch mal draufgucke.

Diese Review erscheint im Musikexpress 1/2026.